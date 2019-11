'Não sei descrever a dor de jogar terra sobre o caixão de um filho', diz Cafu

Cafu jogava futebol com seu filho Danilo, 30, no dia 4 de setembro deste ano, quando o jogo foi parado após ele começar a convulcionar em campo. Rapidamente, o bi campeão mundial o colocou no carro e o levou ao hospital.

Chegando lá, Cafu relatou a Veja que os médicos tentaram reanimá-lo, mas não foi possível. Danilo, que já tinha um histórico cardíaco delicado e sofria de aterosclerose coronária (entupimento dos vasos do coração), acabou falecendo menos de uma hora após chegar ao centro médico.

Quase dois meses após o falecimento, Cafu segue, religiosamente, um ritual. A cada cinco dias, o ex-atleta vai ao cemitério visitar o túmulo do filho e deposita flores. “Não sei como descrever a sensação de jogar terra sobre o caixão de um filho”, disse ele a Veja.

Cafu chora todos os dias e não teve coragem de entrar no quarto de Danilo nem de voltar ao campo onde a convulsão aconteceu. Ele era o mais velho dos três filhos do ex-capitão da seleção brasileira (casado há 35 anos com Regina Feliciano, Cafu tem também Wellington, 29, e Michelle, 27).

Apoio

Na entrevista, Cafu disse que todos os atletas que jogavam com ele nas copas entraram em contato para desejar força. Danilo era conhecido do grupo e tinha ido a jogos nos mundiais de 1994, 1998, 2002 e 2006. "Após o enterro, fiquei dias sem ligar o telefone. Quando fui ver as mensagens, havia mais de 5 mil", lembra.