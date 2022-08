'Não somos uns merdas', desabafa Hulk após queda na Libertadores

A eliminação do Atlético-MG para o Palmeiras na Copa Libertadores gerou protestos da torcida atleticana após a queda nos pênaltis, no estádio Allianz Parque. Principal jogador da equipe, o atacante Hulk fez um desabafo após o duelo e rebateu as críticas.

De acordo com o jogador, o alvinegro merece mais respeito por parte da imprensa. O atacante lembrou que no ano passado o time conquistou cinco títulos.

"Uma coisa que é um pouco doloroso é a falta de reconhecimento, não por parte dos torcedores, que cobram muito, mas apoiam muito também e sempre vão ter nosso respeito. Mas o pessoal da imprensa, que fica criticando o Clube Atlético Mineiro, precisa ter um pouco de consciência, porque de um ano para cá, somos o time mais ganhador do Brasil", iniciou ele.

"Em um ano e pouco tivemos cinco títulos, e é o mesmo time. Por vezes não vamos conseguir, mas nem por isso, me desculpe a palavra, não somos uns merdas. Pelo contrário, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Não somos uma máquina, que vai jogar bem todas as vezes", disse o camisa 7 do Atlético.

A eliminação na Copa do Brasil foi a segunda do clube mineiro em duelos mata-mata. Na semana passada, o Galo caiu para o Flamengo na Copa do Brasil. O clube foca na tentativa de conquistar o bicampeonato brasileiro. Atualmente o Atlético-MG é o sétimo colocado do Brasileirão, com 32 pontos. O Palmeiras lidera o torneio, com 45.