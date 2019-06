'Não tem chance nenhuma', diz Talisca sobre retorno ao Bahia

O meia Anderson Talisca usou as redes sociais para desmentir o burburinho sobre um possível retorno ao tricolor. Através de vídeo, o jogador do Guangzhou Evergrande, da China, agradeceu o carinho da torcida, mas afirmou que no momento "não há chance" de voltar a defender o Esquadrão. Atualmente Talisca está usando as estruturas do Fazendão para tratar uma lesão no joelho.

"Está havendo muitos comentários dizendo que posso voltar ou não. Quero que vocês saibam que não tenho acerto nenhum, tenho contrato com Guangzhou Evergrande por mais três anos ainda. Então, não tem chance nenhuma de voltar ao Bahia, como o presidente também já falou. Agradeço o carinho de todos, sou muito grato a todos vocês, torcedores!", declarou.

"Estou aqui hoje fazendo tratamento no Bahia, porque sou grato ao clube e agradeço muito aos profissionais que lá estão e trabalham comigo há muito tempo. Quero que fique bem claro que não tenho nada acertado com o Bahia e hoje sou jogador do Guangzhou Evergrande que é comandado pelo italiano Fabio Cannavaro", completou.

Com a palavra Talisca pic.twitter.com/HJmde7PYLD — Religião Bahêa (@religiao_bahea) 10 de junho de 2019

Os boatos sobre um possível retorno de Talisca ao Bahia começaram após o jogador postar vídeos e fotos durante o tratamento no clube. Jogadores como Fernandão, que atuou com Talisca em 2013, e Gilberto, também postaram fotos com o jogador e deixaram os torcedores animados.

Através do Twitter, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, já havia explicado que o clube não tem condições financeiras para contratar o jogador. "Para o empréstimo de Talisca se efetivar precisaríamos pegar um empréstimo no banco que nos deixaria pagando o empréstimo por anos sem prestar pra mais nada", explicou o dirigente.

Revelado pelo Bahia, Talisca foi vendido ao Benfica em 2012 por R$ 12 milhões. O jogador ficou no clube português por duas temporadas até ser emprestado ao Besiktas, da Turquia. No final do ano passado o Benfica vendeu Talisca ao Guangzhou Evergrande, da China, em uma operação que rendeu R$ 104 milhões.