'Não tem moral', rebate Bruno Reis após críticas de Rui Costa sobre transporte público

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), rebateu as críticas feitas pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT). Nesta terça-feira (12), o gestor estadual afirmou que a prefeitura soteropolitana "quebrou o transporte público na cidade".

"Ontem, de forma baixa e desesperada, o governador que a cada dia vê o final de seu mandato chegar, veio falar do transporte público. Ele não consegue resolver o da região metropolitana, não tem moral para falar do de Salvador. Todos sabem que a crise do transporte de Salvador se agravou a partir de uma repartição injusta da tarifa com o metrô, que fica com a maior parte do dinheiro. Todos sabem que a Bahia não reduziu o ICMS do transporte público", começou o prefeito.

"Muitas vezes buscamos o apoio do governo, e o que vimos em todo o momento foi uma única postura: cortar linhas, penalizar a população, obrigando as pessoas a passar pelo metrô. Hoje muitas comunidades não têm ônibus, pois precisavam passar pelo metrô. Temos aí o metrô mais caro do mundo. Procurem saber quando se paga de contrapartida da obra, qual o custo do km do metro de Salvador. Aí ele vem falar de gestão? A Fonte Nova é a arena mais cara da Copa, vai sair R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos", rebateu.

Bruno Reis também destacou que a prefeitura de Salvador possui números positivos na gestão fiscal, enquanto o governo estadual é marcado por diversos índices negativos.

"A Bahia ocupa o último lugar em educação, violência, em desemprego. Infelizmente essa é a realidade do estado. A gente espera é que Rui deixe de bravatas e sente na mesa para resolver os problemas da população", afirmou Bruno Reis.