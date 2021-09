'Não tem previsão', avisa governador Rui Costa sobre liberação de torcida nos estádios da Bahia

Ainda não há uma data definida para o torcedor voltar a curtir as emoções do clube do coração nas arquibancadas dos estádios da Bahia. Foi o que sinalizou o governador do Estado, Rui Costa, nesta segunda-feira (20). O gestor explicou que a autorização depende do que apontar o monitoramento de casos de covid-19.

"Não tem previsão para liberar torcida nos estádios. Nós vamos monitorar a evolução dos casos. Nós comemoramos a queda dos números, mas estamos de olho porque faz 10, 15 dias que os números estão estáveis. Em um patamar mais baixo, mas se mantendo estáveis. É um momento de comemorar a queda, mas também de ficar alerta com essa estabilidade dos casos, pois é um sinal de que a doença não foi embora, permanece aí e a gente precisa continuar se protegendo", afirmou o gestor.

Na última sexta-feira (17), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que os clubes da Série B poderão ter torcida a partir da 25ª rodada, a próxima a ser disputada, nos municípios em que a presença de público está liberada pelas autoridades.

O Vitória é o único representante da Bahia na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (22), às 19h, o rubro-negro enfrentará o Coritiba, no Barradão, ainda com portões fechados. O capitão rubro-negro Wallace concedeu entrevista e fez apelo às autoridades governamentais para liberação do público.