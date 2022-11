'Não temos medo do Brasil', diz técnico da Sérvia antes de duelo

Adversária do Brasil na estreia na Copa do Mundo do Catar, a Sérvia garante que não teme a Seleção. Quem afirma isso é o técnico sérvio, Dragan Stojkovic. Ele reconheceu o poderio brasileiro, mas diz que colocará em campo um time capaz de bater de frente.

"Devemos esperar a melhor Sérvia, corajosa, que disputará o melhor futebol e buscará um resultado excelente. O Brasil tem muita sorte de ter quatro atacantes ao mesmo tempo, mas e em relação à defesa? Vai ter alguém lá atrás?”, questionou ele antes de completar:

“O Brasil é um dos melhores times do mundo, tem uma geração de ouro, e certamente esperamos um jogo muito difícil. Mas como time temos que nos concentrar no nosso próprio estilo de futebol, com nossas habilidades técnicas e táticas para ser um bom adversário para o Brasil. O jogo começa 0 a 0. O Brasil tem chance de ganhar, mas a Sérvia também".

"Não temos medo de ninguém no mundo, nem mesmo do Brasil", Dragan Stojkovic.

A Sérvia tem pelo menos uma dúvida para enfrentar o Brasil. O meia Kostic, da Juventus, está machucado e dificilmente entrará em campo.

Por outro lado, o atacante Mitrovic se recuperou de lesão e vai para o jogo. Ele treinou normalmente nesta quarta-feira (23). Aos 28 anos, o atacante que defende o Fulham, da Inglaterra, é uma das estrelas da Sérvia.

"Nenhum técnico divulgará a escalação. Vocês têm que se acostumar com isso. Sabemos 99% da escalação do Brasil, não faremos mudanças. Nos últimos dois dias, nos adaptamos às circunstâncias, ao clima no Catar, e a situação é satisfatória”, disse o treinador", finalizou o treinador.