'Não tenho mágoa e estou contente em ajudar', diz Rodrigo Chagas

Um desfecho com final feliz para ambas as partes. O imbróglio entre Vitória e Rodrigo Chagas terminou nesta quinta-feira (12). Depois de algumas divergências, clube e treinador acertaram a rescisão de contrato em comum acordo.

"Graças a Deus. Para a minha alegria, para poder ajudar o clube mais uma vez, mesmo não estando à frente, mas com um acordo. Desde quando teve a situação, sempre me deixei a cavalheiro pra fazer um acordo, sempre me mantive aberto, até porque sabia que o Vitória iria precisar em algum momento, ter a necessidade de mais um treinador", confirmou Rodrigo Chagas ao CORREIO. Toda a documentação já foi assinada e enviada ao Vitória.

Rodrigo Chagas foi demitido no dia 8 de junho, após a 2ª rodada da Série B do Brasileiro. Ele entrou de férias após deixar o posto. No mês passado, quando retornou, definiu a saída do clube para seguir a carreira de treinador profissional, mas até esta quinta-feira a rescisão não havia sido concluída. Na semana passada, Rodrigo havia notificado o clube cobrando rescisões e salários que não tinham sido pagos. O Vitória emitiu comunicado à impresa informando que ele ainda era funcionário rubro-negro e que deveria se reapresentar na Toca.

"Não tenho mágoa, pelo contrário. Tô contente de poder ajudar a equipe. Abri mão de muita coisa que poderia brigar na Justiça. Não quis e não quero isso. Procuramos fazer um acordo bom para ambas as partes. Ficou melhor para o clube e não me arrependo, porque sou muito grato ao clube por tudo que fez por mim".

Com aproveitamento de 51% em 30 jogos, Rodrigo é o comandante com melhor desempenho na atual gestão do presidente Paulo Carneiro, iniciada em abril de 2019. Ele foi substituído por Ramon Menezes, também já demitido do cargo. Este último deixou de exercer a função na prática no último dia 4, mas não teve o desligamento oficializado pela diretoria do Vitória.

"A minha chateação foi por sair com duas rodadas. Não por Ramon, mas sim pelo que eu tinha feito no clube em um passado recente, em que a equipe quase caiu para a Série C e eu salvei. Aí chega no momento pricipal do campeonato... Minha insatisfação foi por ter saído com dois jogos no Brasileiro, mas já passou. Agora é outro momento. Mais uma vez estou ajudando o clube, abrindo mão de muita coisa. Quero sair do clube como entrei, pela porta da frente, para que as pessoas saibam o carinho que tenho pelo clube e pela torcida, que na verdade foi quem me colocou como treinador. Quem sabe no futuro a gente possa estar retornando. Eu só tenho gratidão", disse Rodrigo Chagas.

Ele contou que está realizando curso na CBF e que ainda não recebeu nenhuma proposta formalizada para treinar outra agremiação. "Concreta, não. Uma ou outra situação e especulação de outro clube. Tô fazendo a licença para crescer e evoluir, tô em processo no curso e sei que já já tem algo reservado para mim", projetou Rodrigo Chagas.

NOVA REGRA

O acordo entre o Vitória e Rodrigo Chagas ganhou maior importância por causa da nova regra que limita a contratação de treinadores pelos clubes. De acordo com a CBF, "(...) o clube começará o Brasileiro com um técnico inscrito e, caso demita este treinador, poderá inscrever apenas mais um técnico. Se houver uma segunda demissão, o profissional substituto tem que estar trabalhando no clube há pelo menos seis meses. Em caso de pedido de demissão por parte do treinador, o clube não sofrerá limitação para inscrever um novo técnico".

Portanto, o acordo firmado com Rodrigo Chagas permitiu ao Vitória contratar um terceiro treinador, no caso, Wagner Lopes. Do contrário, o clube teria que colocar como treinador alguém que já é funcionário atualmente.