Não teve pôr do sol, mas Jammil animou o público

Já são uma tradição as apresentações do Jammil na Ponta de Humaitá, no projeto Vamos Ver o Pôr do Sol. Neste domingo (26), não teve pôr do sol, é verdade, porque o tempo estava bem nublado. Mas, ao menos, não teve chuva e a banda subiu no palco por volta das 16h. A apresentação era parte da programação do Festival da Cidade, promovido pela Prefeitura de Salvador e que celebra o aniversário de 474 anos. A capital baiana foi fundada em 29 de março de 1549.

Teve gente que chegou lá até de bicicleta, depois de pedalar por mais de 20 quilômetros. Álvaro Santiago saiu com uma turma de ciclistas do Dique do Tororó, passou pela Cidade Baixa e quando se aproximava da Ponta de Humaitá, ouviu um som, que o fez lembrar que a banda estava se apresentando: "Eu sabia do show, mas tinha esquecido. Quando ouvi um trecho de uma música, lembrei e meus colegas toparam dar uma parada para ver um pouco", diz Álvaro, 46 anos, que é analista de sistemas e integra o grupo de ciclistas Broders Bike, composto por cerca de 40 pessoas. No domingo, eram ele e mais cinco.

Denilson e Bruno não se preocuparam com a possibilidade de chuva (Foto: Roberto Midlej)

Álvaro se identifica como um folião "das antigas", que gostava da antiga formação original da Jammil, com Manno Góes e Tuca Fernandes. "Gosto de Asa, Chiclete e algumas bandas que nem existem mais, como Mel e Reflexu's".

O ciclista já conhecia o vocalista Rafael Barreto, que entrou no lugar de Levi Lima. Embora tenha entrado no grupo há quase dois anos, Rafael ainda não era conhecido por muita gente, porque, logo que foi convidado para integrar o grupo, chegou a pandemia. O primeiro Carnaval dele no Jammil foi agora em 2023. No palco, o vocalista registrou sua emoção: "Este é um presente, um momento mágico. Vamos fazer esta festa juntos!", disse ao público, antes de cantar Milla. O clássico dos anos 90, um dos maiores sucessos do axé, começou com uma levada de arrocha e, mais tarde, foi acelerado, num estilo mais parecido com o conhecido do público.

Mas Rafael não cantou só sucessos da própria banda. Teve também muita coisa de antigos carnavais, de outros artistas, como Asa de Águia (Bota Pra Ferver) e Timbalada (Mimar Você). Teve espaço até para o pop do Titãs, como o clássico dos anos 80 Sonífera Ilha.

Ciclistas pedalaram mais de 22 km até chegar ao show (Foto: Roberto Midlej)

Apesar da chuva que ameaçava cair antes do show, os vendedores fizeram questão de arriscar e acreditavam que haveria movimento. Um baleiro que se identificou apenas como Cléber estava com seu tabuleiro, mas ele estava torcendo mesmo para chover.

É que, quando a chuva cai, Cléber recorre à venda de capas e o resultado costuma ser bom: "Tenho uma 'bateria' de capa no carro. O valor depende da demanda: se tiver muita agonia, gente em cima de mim, dá pra cobrar 15 ou 20 reais. Se não, fica por dez". Mas a chuva não veio, pra tristeza de Cleber.

Quem deve ter ficado feliz, então, foi Marcus Santos, 43 anos, que estava vendendo cerveja e falou um pouco antes do show com o CORREIO. De qualquer forma, Marcus se precaveu e preferiu não pagar a diária de um funcionário, pois não estava levando muita fé no movimento, em razão da chuva. "Cheguei aqui meio-dia, para garantir um espaço [para a barraca] e saio daqui depois do show", disse o vendedor, que trabalha em várias festas.

Entre o público, tinha até quem não conhecia a Jammil, como o jovem estudante Bruninho, de 21 anos. "Eu estava em casa, sabia que podia chover. Mas, tô aqui para escapar do tédio. Em casa, é pior!", disse. Sobre a banda, seu desconhecimento era total: "Nem ouvi falar".

FESTIVAL DA CIDADE

PROGRAMAÇÃO

DESTAQUES

PROGRAMAÇÃO COMPLETA AQUI



27 de março

19h

Aula inaugural Projeto Clube da Cena

Teatro Gregório de Mattos



27 de março

19h

Lançamento da chamada pública - “Curto Circuito da Artes – 2ª Edição”

Teatro Gregório de Mattos



27 de março

Exposição “Criador de Sonhos - Figurinos de Miguel Carvalho”

Galeria da Cidade, Teatro Gregório de Mattos

27 de março

10h às 20h30

IX Semana do Artesão (Feira de arte e artesanato, espaço gastronômico e uma programação cultural e musical para diversão de toda a família)

Praça do Campo Grande

28 de março

Exposição “Criador de Sonhos - Figurinos de Miguel Carvalho”

Galeria da Cidade, Teatro Gregório de Mattos

31 de março

14h às 22h

Feira da Sé - moda, gastronomia, artesanato e literatura

Praça do Campo Grande



31 de março

18h

Show de Elis sob o Canto Negro de Wil Carvalho

Praça do Campo Grande

31 de março

19h

Espetáculo “Chiquita Com Dendê”

Espaço Boca de Brasa – Subúrbio 360

(Coutos)

31 de março

19h

Jornada Criativa Boca de Brasa Cajazeiras

Espaço Boca de Brasa - Cajazeiras

(Mercado de Cajazeiras)

01 de abril

A partir das 07h

Ocean Man Brazil (competição internacional de natação em águas abertas)

Barra até Forte de São Marcelo

01 de abril

12h

Exposição de Carros antigos (Mais de 200 carros expostos)

Estacionamento do Parque da Cidade

01 de abril

14h às 22h

Feira da Sé - moda, gastronomia, artesanato e literatura

Praça do Campo Grande

01 de abril

18h

Show "Sapoti - Márcia Short em um Tributo a Ângela Maria"

Praça do Campo Grande



01 de abril

19h

Espetáculo “Chiquita Com Dendê”

Teatro Gregório de Mattos



01 de abril

19h

Espetáculo “Godó, o Mensageiro do Vale”

Espaço Boca de Brasa – Cajazeiras

(Mercado de Cajazeiras)

01 de abril

19h

Espetáculo “En(cruz)ilhada”

Espaço Boca de Brasa – Sesi Itapagipe

(Itapagipe)

02 de abril

11h

Mudei de Nome (volta no Dique)

Dique do Tororó

02 de abril

19h40

Show Ivete, Luedji Luna, Caetano Veloso e Gilberto Gil

Farol da Barra