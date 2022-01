'Não vai me desligar no 1º round', diz Whindersson sobre Popó

Faltam menos de suas semanas para a esperada luta entre Whindersson Nunes e Acelino 'Popó' Freitas. O combate está marcado para o próximo dia 30, dentro das programações do Fight Music Show, em Balneário Camboriú. Enquanto o dia não chega, a dupla vai imaginando o duelo - e quanto tempo ele vai durar.

O humorista é otimista, e acredita que o tetracampeão mundial de boxe não irá derrubá-lo no primeiro round.

"Uma das coisas que a gente sabe, seja lutador amador ou profissional, é que o show tem que acontecer. Então, eu penso: o Popó não vai me desligar no primeiro round porque a galera vai assistir o quê? (risos) Vai ser uma vitória a mais para ele, que já tem tantas", brincou Whindersson.

Já Popó revelou que vive um dilema: vencer o mais rápido possível ou arrastar o combate por mais tempo. Vale lembrar que o ex-pugilista tem no seu currículo 41 vitórias, sendo 34 por nocaute.

"As pessoas perguntam: primeiro round? As pessoas se acostumaram com os 34 nocautes no primeiro round ", comentou o baiano, prontamente respondido pelo adversário: "Pessoal quer as coisas que demorem".

"Se eu derrubo rápido, vão dizer porque o cara é humorista e não lutador de boxe. Se passo do quarto round, vão dizer: está velho, lascado, não derruba mais ninguém. Tenho que ter um meio-termo para colocar a mão", disse Popó, de 46 anos, quase duas décadas mais velho que Whindersson (27 anos).

"O que estou me preparando mesmo é para ter muito gás, o que quero mostrar ali não é que eu quero ser melhor, até porque isso não existe. Quero mostrar ali que uma pessoa normal pode se dedicar ao esporte ao ponto de fazer uma boa luta. Se estudou, se esforçou, dar o exemplo disso. Essa luta é uma forma de juntar meu aprendizado", defendeu o humorista.

De acordo com a organização do Fight Music Show, os competidores irão realizar um treino aberto dois dias antes. Além de Whindersson x Popó, o evento terá a luta entre o medalhista olímpico Esquiva Falcão e Yuri Fernandes, ex-BBB, e a volta de Rogério Minotouro aos ringues, contra Leonardo “Leleco” Guimarães,. O comediante Tirullipa será o apresentador, e Wesley Safadão, atração musical.