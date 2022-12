"Não vejo a hora de conhecer a Nação Tricolor”, diz novo técnico do Bahia

Anunciado como novo técnico do Bahia, o português Renato Paiva disse que está animado com a chance de trabalhar no Brasil e afirmou que quer conhecer de perto a força da torcida tricolor. O treinador é esperado em Salvador nesta quarta-feira (7) para assinar contrato por dois anos com o Esquadrão.

"Não vejo a hora de conhecer a famosa Nação Tricolor, a Arena Fonte Nova e toda a intensidade e efervescência que cercam um dos clubes com maior torcida e das mais apaixonadas do Brasil", disse Paiva aos canais oficiais do Bahia.

O treinador é a primeira contratação do Esquadrão na gestão do Grupo. A venda do Bahia ao fundo árabe foi aprovada pelos sócios em Assembleia no último sábado (3). Desde então, o City começou a tirar do papel o planejamento do futebol para a próxima temporada.