'Não vou desonrar o nome do maior político da história da Bahia', diz ACM neto em homenagem ao avô

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) esteve presente no comício na cidade de Milagres, no centro-sul da Bahia, na noite de sábado (02), e, ao interagir como o povo, destacou que ainda se impressiona com o tamanho do carinho dos baianos pela história e pelo trabalho realizado por Antonio Carlos Magalhães, seu avô. Neste domingo (3), o ex-senador ACM completaria 95 anos de idade. ACM foi governador da Bahia por três vezes e é considerado por Neto o maior político da história do estado.

"Eu tenho consciência da minha responsabilidade, eu sei o tamanho do desafio que eu tenho pela frente. Eu não posso e não vou desonrar o nome do maior político da história da Bahia: Antônio Carlos Magalhães", ressaltou o ex-prefeito de Salvador.

Neto destacou ainda que a memória de ACM segue viva no estado, e que tem observado isso em sua caminhada pela Bahia. "Não há uma só cidade da Bahia, um só canto do nosso estado onde eu chego que as pessoas não me tragam lembranças e memórias de Antônio Carlos Magalhães. São palavras de carinho e reconhecimento ao que a ACM representou para a Bahia", frisou.

(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação)

Durante o comício, o candidato foi presenteado pelo prefeito Cezar de Aderio (PP) com uma camisa com o mapa da Bahia e os dizeres da tradicional música “ACM, meu amor”, escrita em 1990 para a campanha de seu avô ao Governo do Estado. Neto não escondeu a emoção.

“Aqui está a camisa com a bandeira da Bahia, que representa o orgulho que nós temos pelo nosso estado e pelos baianos. E temos um trecho da música que mudou a história da Bahia. A sua versão original foi cantada pelos baianos no ano de 1990. Naquele momento, a Bahia vivia uma realidade difícil”, contou. “Ela foi escrita para mostrar aos baianos que era possível voltar a sonhar. Que era possível fazer desse o estado mais importante no nosso país”, acrescentou.

“E chegou a hora da Bahia iniciar, mais uma vez, uma verdadeira transformação da sua história”, destacou o candidato.

Neto ressaltou que a presença de milhares de pessoas no comício de Milagres reforça a ideia de que está no caminho certo. “Quem me conhece sabe. Eu sou um homem de muita fé. Eu acredito em destino. Eu acho que tudo tem uma razão, nada é por acaso. Vejam vocês, nós estamos aqui hoje, no dia 3 de setembro, nesta noite em Milagres. É o oitavo evento que eu participo no dia de hoje. E aqui em Milagres eu sou recebido por essa festa maravilhosa, com esse presente na véspera da data de comemoração do aniversário de meu avô. Com o povo nas ruas, com essa manifestação de confiança”, finalizou.