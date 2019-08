Naomi Campbell é proibida de entrar em hotel na França

A supermodelo Naomi Campbell revelou em entrevista à revista Paris Match que foi proibida de entrar em um hotel no Sul da França, em maio, durante o Festival de Cannes. No local, aconteceria um evento para o qual ela foi convidada. Os funcionários alegaram que o hotel estava “cheio”, enquanto deixava outras pessoas (de pele branca) passarem. Segundo a estrela, o caso foi mais um episódio de racismo que teve de enfrentar na vida.

“Eu estive recentemente em uma cidade no sul da França onde fui convidada a participar de um evento em um hotel que não revelarei o nome. Eles não me deixaram entrar junto com um amigo porque sou negra. O cara na entrada disse que o lugar estava lotado, mas deixou outras pessoas entrarem”, ela lamentou.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

A situação aconteceu durante o Festival de Cinema de Cannes. Naomi Campbell afirmou que são esses "momentos chocantes" que a incentivam a continuar se expressando sobre o assunto, para que mais pessoas possam escutá-la.

A revelação veio à tona após Naomi ser questionada sobre como se sentia ao saber que abriu portas para muitas modelos da nova geração em termos de diversidade.

A britânica foi a primeira modelo negra a aparecer nas capas da revista Vogue francesa e da Time Magazine. Ela também foi a primeira modelo negra a figurar na importante capa de setembro da Vogue norte-americana. Naomo, que luta por diversas causas, como o fim da pobreza, disse que continuará se expressando, de maneira que mais pessoas a ouçam.

“Eu tinha que lutar para receber o mesmo que as pessoas brancas recebiam por fazer o mesmo trabalho”, relembrou ela em uma entrevista para a Vogue Austrália, ao falar do início de sua carreira. “A palavra ‘diversidade’ está em muitos lugares hoje, mas não existia quando eu comecei. Eu sempre quis que as pessoas fossem tratadas de forma mais igualitária”, relatou Campbell.

“Ainda não é algo completamente balanceado“, prosseguiu, criticando a indústria. “Eu sou o rosto de uma nova campanha e recebi a notícia de que um país não usaria a foto por causa da minha pele… isso para mim foi um choque de realidade. Agora eu quero que as modelos [negras] tenham as mesmas oportunidades e o mesmo salário que as outras“.