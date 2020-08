Naomi Osaka muda de ideia e jogará semi do Torneio de Cincinnati

Naomi Osaka vai disputar a semifinal do Torneio de Cincinnati. Um dia depois de aderir aos protestos em favor de Jacob Blake, um homem negro alvejado com sete tiros nas costas por policiais no estado de Wisconsin, no domingo (23), e anunciar que iria abandonar a competição, a tenista japonesa revelou um acordo com os organizadores para que houvesse o adiamento de um dia dos jogos.

Com isso, a ex-número 1 do mundo vai enfrentar a belga Elise Mertens por uma vaga na final, nesta sexta-feira (28), após vencer a estoniana Anett Kontaveit pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5.

"Como todos sabem, ontem (quarta-feira, 26) me retirei do torneio em apoio aos protestos contra a injustiça racial e a contínua violência policial", disse a jogadora, de 22 anos, por intermédio de um comunicado. "Estava (e estou) pronta para jogar com minha oponente, após uma longa reunião com as autoridades e organizadores do evento".

Sem jogar desde março, por causa da pandemia do novo coronavírus, Naomi busca ganhar ritmo de jogo para a disputa do US Open, a partir de segunda-feira, em Flushing Meadows.

Ganhadora de dois torneios de Grand Slam e atual décima colocada no ranking, Osaka, filha de japonesa com haitiano, agradeceu a atitude de adiamento dos jogos. "Com certeza, isso vai chamar mais a atenção para o movimento", disse a tenista, que reforçou a postura dos jogadores da NBA, que resolveram não entrar em quadra para os jogos previstos na rodada de quarta-feira (26).