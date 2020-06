Napoli vence Juventus nos pênaltis e fatura a Copa da Itália

O Napoli é o campeão da Copa da Itália na temporada 2019/2020. Nesta quarta-feira, no vazio Estádio Olímpico de Roma, derrotou a Juventus por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, assegurando a conquista do título do torneio mata-mata.



Nas fases anteriores, o Napoli havia passado por Perugia, Lazio e Inter de Milão. E, na decisão, conseguiu conter o time que tem dominado o futebol do país nas últimas temporadas, tendo faturado o seu sexto título da Copa da Itália, após um desempenho perfeito na disputa de pênaltis.

Napoli

Na definição, oconverteu as suas quatro cobranças, sendo a última delas com Milik, a que garantiu a conquista, a primeira da equipe na competição desde 2014. Já pela Juventus, Dybala parou em Meret em seu primeiro chute. E Danilo chutou para fora a segunda cobrança.A decisão contou com a participação de quatro brasileiros. A Juventus teve Alex Sandro e Douglas Costa como titulares, tendo acionado Danilo no segundo tempo, assim como ofez com Allan.Com Ospina suspenso, o, dirigido por Gennaro Gattuso, precisou escalar o goleiro reserva Meret. E ele se saiu bem no primeiro tempo, com ao menos duas defesas difíceis. Mas o seu time não ficou só se defendendo, tanto que Buffon teve bastante trabalho. E Insigne acertou a trave em uma cobrança de falta.No segundo tempo, ose saiu ainda melhor, tendo as principais oportunidades. E quase definiu a conquista nos acréscimos, em um lance inacreditável. Após cobrança de escanteio de Politano, Maksimovic cabeceou forte e Buffon fez grande defesa. E o goleiro voltou o gol no rebote, na finalização de dentro da pequena área por Elmas. Só que Buffon não conseguiu repetir o brilho na disputa dos pênaltis, quando ofoi perfeito para faturar a taça da Copa da Itália.