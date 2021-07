Narcizinho anuncia saída do Olodum: "Deus me chamou para um propósito"

O vocalista da banda Olodum, Narcizinho, anunciou, nesta sexta-feira (23), a sua saída do grupo. Após 12 anos de trajetória com o Olodum, o cantor vai se dedicar aos projetos pessoais.



Narcizinho deve se dedicar à carreira como artista gospel. Nas suas redes sociais, na última semana ele já havia publicado um vídeo onde aparece cantando uma canção gospel, e já com uso de uma marca solo.



Na sua conta no Instagram, Narcizinho divulgou uma nota oficial onde agradece à banda Olodum e fala em ter recebido uma chamada divina.



"Transborda no meu Coração só amor pelas pessoas que Deus permitiu conviver durante 12 anos na minha trajetória dentro da Banda Olodum. Gratidão João Jorge e seus filhos Jorginho e Marquinhos. Deus abençoe a vida de vocês. Minha irmã em Cristo Produtora da banda Vanuza, aos meu amigos cantores(Lucas/Mateus/Lazinho) músicos e toda equipe. Nil secretária, Professor Antônio e a todos os fãs, que sempre apoiaram meu trabalho. Os olodunicos vou sempre guardar em meu coração. Deus está escrevendo uma nova história. Ele me chamou para um propósito. Os Planos de Deus são soberanos e são melhores do que os nossos, à vontade dele é perfeita e agradável", disse o cantor em seu comunicado.



Já o Olodum publicou nota onde desejou sucesso a Narcizinho e agradece pela parceria de 12 anos.



"O cantor e compositor Narcizinho comunicou oficialmente nesta sexta-feira (23), sua saída do Olodum. Após conversa com a direção do grupo, o artista revelou sua vontade de deixar a banda para se dedicar aos seus projetos pessoais.A família Olodum agradece essa linda parceria e deseja sucesso em sua nova trajetória. Narcizinho poderá sempre contar com o apoio do grupo. O nosso palco e portas estarão sempre abertas para você! O nosso muito Obrigado e saiba que nós estaremos sempre juntos e misturados!"Sem Narcizinho, o Olodum fica agora com três vocalistas: Lucas Di Fiori, Lazinho e Mateus Vidal. Também pelas redes socais, Lucas Di Fiori desejou sucesso ao ex-companheiro de banda. "Meu Irmão, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua caminhada. Estarei sempre aqui para te aplaudir de pé! Te Amo".