Narrador da Globo, Luis Roberto é afastado de jogos da Copa

Único narrador escalado pela TV Globo para viajar ao Catar ao lado de Galvão Bueno, Luís Roberto está afastado momentaneamente das transmissões de jogos da Copa do Mundo. O profissional está tratando de uma sinusite.

A emissora emitiu um comunicado para explicar o afastamento do narrador. "Como informou no ar durante a transmissão da Copa, Luis Roberto desenvolveu uma sinusite por conta das bruscas mudanças de temperatura e da secura do clima no Catar. O narrador já está medicado e vai se poupar nos próximos dias para se recuperar completamente", informou em trecho da nota.

Por conta disso, a escala de transmissão da TV Globo foi alterada desde quarta-feira (23). O jogo entre Marrocos e Croácia foi narrado por Rembrandt Jr., com comentários de Richarlyson e Zé Roberto. A partida entre Alemanha e Japão foi comandada por Renata Silveira, que teve ao seu lado os comentaristas Ricardinho e Paulo Nunes.