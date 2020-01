Nas bancas: Selo no CORREIO do fim de semana dará desconto no FV20

Quem adquirir a edição deste fim de semana do CORREIO - que será veiculada a partir desse sábado (25) - ganhará uma super vantagem para curtir o Festival de Verão 2020. Para garantir 50% de desconto na compra do ingresso para o espaço Di Galera, basta destacar o selo que estará presente na capa e contracapa do jornal, e apresentar no balcão de vendas oficial do FV, localizado no piso L3 do Shopping da Bahia. Os jornais estarão disponíveis nas bancas.

“O CORREIO sempre busca formas de trazer benefícios aos seus leitores e a parceria com o FV20 é um exemplo de ação que reforça esse compromisso”, explica Caroline Coutinho, analista de vendas e marketing do jornal. Todos os jornais que vão circular sábado e domingo nas bancas terão o selo especial, e cada leitor poderá apresentar quantos selos adquirir, ganhando desconto em ingressos do sábado ou domingo no festival.

Além do abatimento no valor, quem comprar a edição deste fim de semana poderá concorrer a um passaporte com entradas para os dois dias do FV. Para participar do concurso cultural, basta acessar o link bit.ly/CorreioFV, preencher o formulário e responder: por que você não pode ficar de fora da mistura FV20 e CORREIO? As 100 melhores respostas serão contempladas com o prêmio. Lembrando que será necessário apresentar a edição comprada na hora de retirar os ingressos.

A festa começa no sábado, dia 1º/2, com atrações como Ivete Sangalo, Harmonia do Samba, Iza, Attooxxa, Marcelo Falcão e muito mais. Já no domingo (2/2), dia de Iemanjá, a Fonte Nova recebe Léo Santana, Parangolé, Bell Marques, Alok e Wesley Safadão, além de mais atrações. “O Festival de Verão é sempre um evento muito aguardado pelos soteropolitanos e turistas, pela sua diversidade de atrações e experiências”, completou Caroline.