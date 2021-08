Nas redes sociais, Anitta critica PEC do voto impresso: "Palhaçada"

A cantora Anitta voltou a se posicionar sobre o cenário político brasileiro. No dia em que a Câmara dos Deputados vota no plenário a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso, a artista criticou a medida.

Em sua conta no Twitter, Anitta disse, nesta terça-feira (10), que achava a PEC uma "palhaçada” e que o presidente Bolsonaro está “gastando o tempo das pessoas”.

Para a cantora, há coisas mais importantes para resolver no Brasil neste momento. "O país se desfazendo em preços altíssimos, desemprego e mortes... e o presidente gastando o tempo das pessoas com palhaçada de voto impresso.... alguém precisa mandar no fax ou no bip dele o que que ta precisando de verdade no Brasil", questinou.