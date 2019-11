Nas redes sociais, Fernandão volta a elogiar campanha do Bahia

Um dia depois de parabenizar a campanha do Bahia no Brasileirão, o atacante Fernandão usou as redes sociais para reafirmar a sua opinião. Em seu perfil no Instagram, o camisa 20 pediu para que os torcedores deixem a emoção de lado. O time saiu vaiado de campo após o empate de 1x1 com o Atlético-MG na noite de quarta-feira (27), na Fonte Nova.

"Gente, qual a dificuldade de interpretar uma entrevista? Deixa um pouco a emoção de lado. Estamos chateados com os resultados, assim como vocês, mas pensem um pouco o quanto o Bahia está crescendo", escreveu o atacante em parte da postagem. "Vendo a entrevista eu não tiro uma vírgula do que falei. Quem não soube interpretar, paciência", continuou Fernandão.

Fernandão usou as redes sociais para voltar a elogiar a campanha do Bahia (Foto: Reprodução)

O jogador revelou ainda que recebeu mensagens com críticas de parte de torcedores nas últimas horas, mas disse que entende o momento e que a internet é local de desabafo.

"Sobre todas as mensagens que recebi, não muito agradáveis, eu entendo. Não fico chateado. Sei que a internet é lugar de desabafo por vários motivos", afirmou.

Foto: Reprodução

A entrevista de Fernandão que não agradou parte da torcida foi concedida logo após o empate com o Atlético-MG. Na ocasião, o jogador parabenizou o elenco pela campanha que o time vem fazendo. O tricolor brigou intensamente por vaga na Libertadores durante a maior parte do campeonato, agora não vence há nove jogos e está em 10º lugar, seis pontos atrás do Internacional, que fecha a zona de classificação ao torneio continental.

"São nove jogos sem ganhar, infelizmente, mas fizemos um ótimo campeonato até aqui. O Bahia está de parabéns. Jogadores, comissão técnica. O clube está de parabéns pelo que está fazendo. Não estamos brigando por rebaixamento. Mostramos que o Bahia tem condição de entrar na Libertadores. Pode não ser este ano, mas temos condição. Faltam três jogos. Vamos manter a cabeça tranquila e terminar da melhor forma, ganhando, para poder, no próximo ano, conseguir o que a gente quer, os objetivos do Bahia", analisou o centroavante na saída de campo.