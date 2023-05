Nas redes sociais, influencer Lucas AK acusa mãe de seu filho de descaso

O influenciador baiano Lucas AK utilizou as redes sociais para acusar a mãe de seu filho, a baiana Kelly Pereira, de o afastar de seu filho, que tem dois anos, e de maus tratos.

De acordo com Lucas, a babá da criança teria feito uma denúncia referente ao assunto no Conselho Tutelar. Ele diz que mal viu o filho durante um ano, e que o menino não toma vacinas e é constantemente deixado com a babá sem comida.

Ele publicou áudios que supostamente seriam da babá da criança. "Ela viajou para São Paulo e deixou o menino 15 dias com a babá, que ela conhecia há 3 meses, sem remédios, e só quando a babá cobrava muito, ela mandava dinheiro", disse Lucas.

"Meus pais foram acionados pelo Conselho Tutelar, por interesse da babá de dar queixa", continuou. "A babá já viu situação de deixar o menino sem banho e sem comida, ele está cheio de feridas, e a mãe nunca procurou ver o que era", acusou.

Segundo o influencer, ele tomou a decisão de publicar o desabafo após Kelly acusar Lucas e a família de sequestrarem o menino, após a denúncia, o que ele nega. A influenciadora não se posicionou sobre o assunto publicamente.

A equipe de Kelly foi procurada, mas não deu um retorno até a publicação da matéria. O posicionamento será inserido assim que houver uma resposta.