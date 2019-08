Nasce Caetano, filho de Joanna Maranhão e Luciano Correa

Nasceu nesta sexta-feira (9) Caetano, primeiro filho da ex-nadadora Joanna Maranhão e do ex-judoca Luciano Correa. A nova mamãe comemorou a chegada do rebento nas redes sociais. Caetano nasceu em Recife, cidade natal de Joanna, às 21h38.

"Às 04 da manhã você me avisou que tava chegando. Às 21:38 a gente se encontrou pela primeira vez. 09/08/2019 dia do renascimento meu e de teu pai", escreveu Joanna no Instagram, compartilhando uma foto do parto.

Luciano e Joanna estão casados desde 2016, mas já estão juntos desde 2010. Ele representou o Brasil nas Olimpíadas de Pequim em 2008 e Londres 2012. Em 2007 foi campeão mundial no Rio de Janeiro. Conquistou o bronze no mundial do Cairo, em 2005, e foi bicampeão dos Jogos Pan-Americanos em Toronto, em 2015, depois de conqusitar o ouro em Guadalajara, em 2011.

Joanna esteve nas Olimpíadas de Pequim, Londres e Rio. Tem três medalhas de prata no Pan-Americano, duas em Guadalajara e uma em Toronto. Também tem cinco bronzes na competição - em Santo Domingo 2003, Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015.