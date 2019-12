Nasce filha de Chay Suede e Laura Neiva

Nasceu na madrugada desta quarta-feira (26), Maria, a filha de Laura Neiva e Chay Suede. O nascimento da bebê estava previsto para o dia 30 de dezembro, e por isso, pegou aos amigos e familiares de surpresa. O casal ainda não postou nada nas redes sociais, mas a mãe de Chay, Herica Godoy confirmou a notícia com uma foto do filho em seus stories. "Nesse momento, ele foi promovido a pai, e está com Maria em seus braços", escreveu a avó.

Chay Suede e Laura Neiva se casaram no dia 2 de fevereiro, após cerca de quatro anos de relacionamento. Os dois se conheceram nos bastidores do filme Lascados, e tiveram algumas idas e vindas; a última delas, em julho de 2018. Em novembro, eles foram vistos juntos novamente e confirmaram, com uma foto, que haviam reatado.

(Foto: Divulgação)

No último dia 16, Chay postou uma foto da esposa rodeada de cachorros, exibindo a barriga no jardim. Na legenda, escreveu: "Mãe de 7". Essa não foi a única oportunidade em que Chay se declarou para a amada publicamente. Em outubro, durante a São Paulo Fashion Week, ele se emocionou ao falar de Laura.

“Ela estava linda, eu quase chorei aqui. Ela é uma mulher que tem mudado a minha vida. Já estou meio babão pela gravidez dela, estou curtindo muito cada etapa e hoje fiquei emocionado”, contou o ator. No desfile para a marca Handred, ela usou um look transparente, que mostrava a sua barriga de grávida.