Nasce Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Nasceu na noite deste sábado (11) o pequeno Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. O bebê é carinhosamente chamado de "o novo Enzo" pelos fãs da atriz, em brincadeira com o fato do sucesso do nome do filho do primogênito dela, que inspirou mães de todo o país.

O bebê nasceu na maternidade Pro Matre, de cesariana, com 48cm e 2,96kg. Mãe e filho passam bem.

Luca é o terceiro filho da atriz, que, além de também Enzo, de 25 anos, também é mãe de Sophia, de 20, ambos frutos do relacionamento que teve com Edson Celulari.

Foto: Reprodução

Pai de primeira viagem, Jarbas acompanhou o parto. “Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele… É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado. Não consigo tirar os olhos dele”, escreveu.

A mamãe também se declarou. "Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca! ", escreveu a atriz na postagem.