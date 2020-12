Alice nasceu! Grávida pela primeira vez, Patrícia Cardoso, namorada do humorista Marcelo Adnet, deu à luz menina chamada Alice. Na manhã deste domingo (6), Patrícia Cardoso compartilhou foto nas redes sociais, ainda no hospital, com o sorriso à mostra e declarou: "Alice nasceu. Puro amor. Estamos ótimas!"

Durante os últimos dias, o casal se mostrava bem ansioso à espera da primeira filha, já na contagem regressiva. Alice Cardoso Adnet nasceu de parto normal em hospital no Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (6) e os pais, que estão juntos há três anos, se emocionaram.

Logo após o parto, o papai orgulhoso não perdeu tempo em postar foto nos stories do Instagram com a marca do pezinho da filha no braço. Sobre um coração, Adnet escreveu: "Alice"