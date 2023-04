Nasce primeira filha de Viih Tube e Eliezer

A brincadeira com os "84 anos" da gravidez da influencer Vihh Tube chegou ao fim! A ex-BBB deu à luz Lua, primeira filha, no domingo de Páscoa. Ela divulgou nesta quinta-feira (13) a primeira foto da menina, que é fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer. Um dia antes, a própria Vihh brincou com a "demora" para o parto. "3,5kg e nada de querer sair".

Ela compartilhou as fotos em seu Instagram, que já acumula mais de 1 milhão de curtidas. Os seguidores esperavam ansiosamente pela chegada da menina, já que a pequena era esperada não só pelos pais, mas também pelos fãs da famosa.

"Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 às 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão!", disse na legenda.

Ainda no texto, Viih Tube brincou que a menina é do signo de áries, com um gênio forte e teimosia. Durante toda a gestação, a influenciadora compartilhou várias situações, desde a saúde debilitada, até o corpo real da maternidade.