Nasce primeiro bebê em Wuhan, na China, após fim do confinamento

Após todo Réveillon, no dia 1º de janeiro, há aquela notícia clássica: nasce o primeiro bebê do ano. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a curiosidade é para saber quem será a primeira criança que chegará ao mundo após o isolamento. E em Wuhan, na China, essa espécie de corrida já teve um vencedor.

A cidade, que teve o maior número de mortes pela covid-19 no país asiático, celebrou, na última segunda-feira (8), o fim de um confinamento que durou 76 dias. Ao longo desse período, os residentes do local, primeiro epicentro do novo vírus, não puderam sair de suas casas se não fosse para comprar comida ou fazer tarefas absolutamente necessárias.

Eis que, três minutos depois do isolamento acabar, nasceu um menino saudável, pesando 3,275 kg e medindo 50 cm. Segundo o Daily Mail, com informações da mídia estatal e do jornal People's Daily, o bebê veio ao mundo no Hospital de Saúde Materno Infantil de Hubei.

Um vídeo postado pelo veículo no Douyin - a versão do famoso aplicativo TikTok da China - traz o momento em que o médico mostra aos pais o bebê. O doutor estava usando uma roupa protetora e uma máscara.

O pai do menino disse ao People's Daily que esperava que seu filho - que foi apelidado de 'Pequeno Peixe' - ajudasse a trazer novas esperanças a Wuhan. Já a mãe do bebê comentou, ao Hubei TV, que estava feliz em começar esse novo capítulo em sua vida.

(Vídeo: People's Daily/Douyin)