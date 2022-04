Nasce Zaya, primeira filha do atacante Hulk com Camila Ângelo

O atacante Hulk, do Atlético-MG, se tornou pai pela quarta vez. Nesta segunda-feira (18), o jogador anunciou o nascimento de Zaya, sua primeira filha com a médica Camila Ângelo. Ela veio ao mundo às 15h22 (14h22, no horário de Brasília), no Mercy Hospital Maternity, em Miami, nos Estados Unidos.

"Obrigado, Deus, pela chegada tão abençoada da minha princesa Zaya", comemorou, nos Stories do Instagram.

Hulk anunciou o nascimento de Zaya nas redes sociais

(Foto: Reprodução)

Segundo informações divulgadas pelo próprio atacante, Zaya nasceu com 53,3 centímetros e 3,89 kg. O jogador é pai também de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice, de 9, os três frutos do relacionamento com Iran Ângelo, tia de Camila. Os dois foram casados entre 2007 a 2019.

A caçula do atacante nasceu com 53,3 cm

(Foto: Reprodução)

Na semana passada, Hulk havia sido liberado pelo clube mineiro para acompanhar o parto. Por isso, ficou fora da partida diante do Athletico-PR, no último domingo (17), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo venceu por 1x0, na Arena da Baixada. A previsão é de que o jogador retorne nos próximos dias a Belo Horizonte.