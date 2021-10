Nascem gêmeas de Nanda Costa e Lan Lanh: 'Parto rápido e tranquilo'

As gêmeas da atriz Nanda Costa e da percussionista Lan Lanh nasceram na última terça-feira (19). A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz. Segundo o comunicado, as bebês estão bem e nasceram saudáveis. O parto foi "rápido e tranquilo".

"Nasceram na noite da última terça, dia 19 de outubro, saudáveis e recebidas com enorme amor, as gêmeas de Nanda Costa e Lan Lahn. O parto foi rápido e tranquilo, e as duas mães e as menininhas passam bem. Em breve, dentro do previsto, estarão em casa. A nova família, que não cabe em si de tanta felicidade, faz questão de agradecer todo o carinho e as boas vibrações dos fãs e amigos desde o início da gravidez", diz o comunicado.

Lan Lanh e Nanda Costa na reta final da gravidez (reprodução Instagram)

O anúncio da gravidez foi feito no Fantástico de 27 de junho. Na reportagem, a atriz exibiu a barriguinha de 5 meses, resultado de uma fertilização in vitro, e dividiu a emoção com os seguidores.

"Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas ❤️❤️❤️❤️", vibrou Nanda nas redes sociais.

A revelação foi feita na véspera do Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, celebrado dia 28. A chegada das filhas inspirou ainda mais a musicista, que compôs Duas Mães de presente para a atriz. A declaração de amor em forma de canção foi lançada no dia 9 de julho, e traz as batidas dos corações das meninas