Natação: João Gomes e Chierighini ganham medalhas na China

A natação brasileira conquistou duas medalhas nesta quarta-feira (15) na etapa de Shenzhen, na China, da Champions Series. João Gomes Júnior faturou a medalha de prata na disputa dos 50 metros peito, e Marcelo Chierighini assegurou o bronze nos 100m livre.



João Gomes garantiu o segundo lugar ao marcar o tempo de 27s39, sendo superado pelo bielo-russo Ilya Shymanovich em 0s11. A prova dos 50m peito também contou com a participação do brasileiro Felipe Lima, que ficou na quarta posição com a marca de 27s74, logo atrás do holandês Arno Kammiga, que cravou 27s40



Na disputa dos 100m livre, Chierighini foi o terceiro colocado com o tempo de 49s38. O brasileiro, assim, foi batido por dois nadadores da Rússia. Andrei Minakov conquistou a medalha de ouro com o tempo de 48s94. E Vladimir Morozov ficou na segunda posição, com 49s02. Confira vídeo da prova:

A 17-year old Russian made a big splash today in Shenzhen with double as he took home the 100m Fly and the 100m Free. Success on the senior stage for Andrei Minakov

Com isso, o Brasil fechou a sua participação em Shenzhen com a conquista de três medalhas, pois na terça-feira (14), o primeiro dos dois dias da competição, Nicholas Santos havia conquistado o ouro nos 50m borboleta.Tendo novamente a presença dos quatro brasileiros, a segunda etapa da temporada 2020 do Fina Swim Champions Series está marcada para o próximo sábado (18) e domingo (19) em Pequim, também na China.