Natal: 66% das pessoas pretendem comprar presentes em Salvador

A atriz Juliette Nascimento, 31 anos, já sabe quem irá presentear no Natal e a lista não é curta. "Vai ter presente para minha mãe, tia, tio, prima, irmão e uma amiga que faz aniversário perto da data", enumera. Assim como ela, 66% de quem vive em Salvador vão às compras para garantir a alegria de amigos e familiares. Ao menos, é isso o que aponta uma pesquisa da Pollis Estratégia, em parceria com o curso de Administração da Unijorge. O levantamento indica ainda que 39% dos clientes vão escolher os shoppings centers para fazer as compras.

Edson Piaggio, presidente da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) na Bahia, diz que a previsão é boa e estimula o setor: "Estamos otimistas para esse Natal e a nossa expectativa é de crescimento em 15% nas vendas em relação ao que foi registrado no ano passado", afirma.

Para as lojas de rua, destino de 22% dos soteropolitanos, a estimativa é idêntica. Paulo Motta, presidente do Sindicato dos Lojistas (Sindilojas) acredita no crescimento de 15% nas vendas. "Há um ambiente favorável e as vendas devem crescer em média 15% em relação a 2021. Os bens não duráveis, como os vestuários, são os mais procurados".

Gastos modestos

Confirmado a previsão do presidente do Sindilojas, a Pollis Estratégia também revela a preferência por roupas e sapatos que, juntos, representam 25% dos presentes procurados no período natalino em Salvador. As lembranças baratinhas ficam com 20%, enquanto brinquedos e artigos infantis têm 12% e cosméticos e perfumaria, 11% da preferência dos consumidores.

A presença das lembrancinhas entre os mais procurados mostra a restrição no orçamento dos baianos. "Como tenho o costume de dar presente a várias pessoas, tem que ter a estratégia da economia. Bato perna na Avenida Sete e sempre focando nesses presentinhos legais que são baratos também", afirma Juliette.

O empresário Hernando Amaral, 25, é outro que não deixa a estratégia de lado para garantir economia sem perder a qualidade. Além da filha, ele vai presentear alguns amigos em confraternizações.

"A gente [ele e a esposa] tenta ao máximo conciliar custo e benefício. Não só para minha filha, mas nos amigos secretos também. Estipulamos valores médios que não ultrapassamos. Aí garantimos presentes que vão de acessórios e roupas a itens como puffs", diz.

A dona de casa Joana Santos, 42, faz o mesmo. Ela tem filhos, sobrinhos e afilhados. Então, o jeito é dar presentes sem gastar muito dinheiro. "Se eu der um presente caro para cada um, meu dinheiro todo vai embora. Tem Natal, mas eu não posso esquecer do Réveillon, né?! Então, é lembrancinha para cada um. Só que eu escolho com muito carinho, não é qualquer coisa".

Melhor que em 2021

O economista Edísio Freire explica a preferência pelas compras mais baratas e ressalta que isso não prejudica os ganhos para o comércio nessa época. "Os cidadãos vão pelo mais barato por conta da dificuldade financeira. Isso, porém, não reduz o quanto essa data vai ser mais positiva em relação aos últimos anos".

Segundo a CDL, a expectativa é de que haja aumento de 10% nas vendas do comércio local. No ano passado, os soteropolitanos pretendiam gastar em média R$ 100 em presentes natalinos. Neste ano, a entidade não fez a estimativa, mas o cenário econômico geral pode favorecer o aumento no valor do tíquete médio. Isso porque, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação acumulada de 2022 em Salvador e RMS é de 5,88%, taxa menor do que a registrada no mesmo período em 2021, que foi de 9,64%.

Apesar do pouco ganho real, o reajuste do salário mínimo, que passou de R$1100 em 2021 para R$1212 em 2022, também faz com que seja possível sobrar dinheiro para uma lembrancinha de Natal. Estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, João Pedro Nascimento, 21, conta que a ajudinha da mãe, que ganha um salário, foi essencial para que pudesse presentear a namorada neste Natal.

"Eu não comprei no ano passado porque não consegui me programar financeiramente, então não tive dinheiro na época. Agora, além de ter um dinheiro guardado, também vou contar com ajuda. Pretendo comprar um presente para minha namorada e gastar no máximo R$60 ou R$70", aponta.

A previsão de melhora em relação ao ano anterior não se restringe a capital baiana. Na Bahia, também há perspectiva de crescimento nas vendas, de acordo com a Fecomércio-Ba. O setor comercial do estado deve atingir um faturamento de R$11,45 bilhões, 70,4 milhões a mais do que no ano passado.

Para a projeção maior de vendas, a Fecomércio-Ba considerou fatores como o maior montante de 13º salário que está sendo injetado na economia este ano. Isso, porque, apesar dos aposentados terem recebido parte dos recursos de forma antecipada, a criação de empregos vai impulsionar os números do benefício agora.

"Foram criadas 125 mil vagas formais no estado até setembro, o que gerará uma movimentação maior em 2022, mesmo que parte receba de maneira proporcional a sua entrada no mercado de trabalho. Essa variável certamente está no radar do empresário baiano que tende a contratar mais para atender um público maior”, fala Guilherme Dietze, consultor econômico da Fecomércio-Ba.

Achados natalinos

1. Bolsa por R$ 35,00 - 3B Bom, Bonito e Barato/Av. Sete

2. Sandália Rasteira por R$ 39,90 - Dinni/Av. Sete

3. Sandália Rider por R$ 44,90 - Di Santini/Av. Joana Angélica

4. Terço de prata por R$ 17,99 - Charme Biju/Avenida Sete

5. Chocolates por R$ 14,90 - Cacau Show/Salvador Shopping

6. Papai Noel Lingato por R$ 29,90 - Kopenhagen

7. Pochete por R$ 44,90 - Miniso/Shopping Bela Vista

8. Óculos solar por R$ 49,90 - QTZ/Shopping Piedade

9. Colares por até R$ 34,90 - Marie Marie/Shopping Itaigara

10. Kit Sabonete por R$ 49,00 - Flora Pura/Shopping Paseo

11. Vinho Malbec por R$ 48,90 - Havanna/Shopping Paralela

12. Kit com sabonete e hidratante para as mãos por R$ 39,90 - O Boticário/Salvador Norte Shopping - Piso L1

13. Almofada infantil estrela por R$50 - Miniso/Shopping Barra

*Colaborou Larissa Oliveira