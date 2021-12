Natal com 'Esqueceram de mim': casa usada no filme poderá ser alugada por US$ 25

Mais de 30 anos depois do lançamento de "Esqueceram de mim" (1990) e os fãs da franquia poderão ter um Natal mais do que especial. A casa que teve a fachada usada no filme poderá ser alugada por turistas através do Airbnb. Reservas poderão ser feitas a partir da próxima terça-feira (7), e a diária custará US$ 25 (cerca de R$ 140, na cotação atual). A hospedagem fica disponível a partir do dia 12 de dezembro.

A casa se localiza em Winnetka, distrito próximo de Chicago, nos Estados Unidos. De acordo com o Airbnb, a primeira reserva terá um atendimento que lembra cenas da franquia iniciada em 1990. Os visitantes serão recebidos pelo ator Devin Ratray, que interpretou Buzz, o irmão mais velho do protagonista, Kevin McCallister, papel de Macaulay Culkin.

No site da empresa, a casa aparece como se estivesse sendo anunciada pelo próprio Buzz. "Muitos Natais atrás, os McCallisters foram para Paris – bem, muitos de nós", diz o texto.

A casa de dois quartos pode receber até quatro hóspedes, para desfrutarem de TV, lareira interna e Wi-Fi, além de uns mimos. Os turistas terão o direito de espalhar "armadilhas" pela casa, ainda que a famosa dupla de vilões da franquia não esteja inclusa no pacote. Os hóspedes também receberão pizzas, como o personagem de Culkin fez em uma das cenas do filme.

O pacote também inclui a exibição de "Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar", lançado em novembro. Sexto filme da franquia, a nova comédia é estrelada por Archie Yates, conhecido por "Jojo Rabbit". O Airbnb informou que, como parte da ação, também fará uma doação para o hospital infantil La Rabida, de Chicago.

Veja fotos do interior do imóvel: