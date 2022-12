Natal dos reencontros: famílias voltam a se reunir após quase 3 anos de pandemia

O Natal na família do estudante de ciência e tecnologia Vitor Nunes, 25 anos, soma mais de 30 pessoas. Lá, a tradição natalina é de reunir toda parentela, tendo até tio que vêm do Sul para festejar, mas os parentes precisaram comemorar separados nos dois últimos anos devido à pandemia da covid-19. Em 2022, em alta expectativa, o objetivo é retomar o grande encontro familiar de Natal.

Assim como a família de Vítor, com o relaxamento do distanciamento social e avanço da vacinação, algumas famílias baianas estão se sentindo mais confortáveis para celebrar o Natal reunindo todos os parentes a que se tem direito. Enquanto que em 2020 a festa natalina foi mais restrita e em 2021, ganhou espaço, em 2022 a principal celebração familiar marca de vez sua volta ao calendário festivo.

“Dessa vez vai a família completa. Cada um levará um prato e lá reunimos tudo. Sempre mantivemos esse hábito de pelo menos no Natal reunir todo mundo. Aí vem gente de outras cidades, uma tia que mora em Feira de Santana, um tio que estava morando no Sul [do Brasil]”, diz, animado.



Família costuma se encontrar no Natal desde que Vitor era criança (Foto: Acervo Pessoal)

Adaptações e novidades

Além de rever a família, a comemoração também é de realizar os tradicionais jogos de Natal presencialmente. Seja bingo, amigo secreto ou amigo oculto, todas brincadeiras precisaram de adaptações nos últimos anos e contou com a criatividade de cada família. Agora tudo volta ao novo normal. “No último ano [2021] fizemos um amigo secreto online e foi muito legal. A gente escolheu um membro da família e ele entregou os presentes. Mas nada que se compare a ver a família toda reunida pessoalmente”, conta Vitor.

O advogado Ronaldo Borges, 35, costuma passar o Natal com a família da esposa, Tamiris Borges, 33, em Jaguarari, cerca de 300 km de Salvador. Reclusos em 2020 e 2021, o casal saiu da capital e está pronto para reencontrar parentes no interior, mas com uma novidade: a pequena Vitória Borges, 3, que comemora pela primeira vez o Natal com alguém além dos pais.

“Poder estar comendo do tempero de minha sogra, abraçar meus cunhados, toda família, é só alegria. Eu vim no domingo [18] para curtir a roça, já tive contato com animais. Para minha filha tudo é novidade, [mesmo assim] se adaptou super bem aqui”, afirma.

Vitória comemora pela primeira vez Natal com a família materna completa (Foto: Acervo Pessoal)

Ronaldo explica que o distanciamento aconteceu justamente para não expor a criança ao coronavírus e, portanto, visitas só entraram dentro do apartamento do casal depois que Vitória tomou a vacina contra a covid-19, em setembro deste ano. Depois do recente aumento de casos ativos na Bahia ele voltou a usar máscara, todavia, está mais tranquilo por todos estarem imunizados.

“É uma data familiar, de reunião, de encontro. Natal sempre foi família”, declara.

Natais mais simples

Acostumada a comemorar o Natal em grande estilo, com árvores natalinas em todos móveis, ceia em forma de banquete e viagens, a designer de joias Lucia Lima, 65, teve que abrir mão do encontro com dezenas de familiares e amigos no dia 25 e celebrar apenas com o marido e dois filhos.

Foi daí que Lucia se reinventou e encontrou até um sentido mais minimalista para a festa. “Natal antes da pandemia era um corre e corre de quem tem ateliê. Nunca passei o Natal só com nós quatro, foi um dos melhores porque estávamos com saúde e não perdemos ninguém”, agradece.



Lucia e família (Foto: Acervo Pessoal)

Na contramão de Lucia, a comemoração de Natal do auxiliar de almoxarifado Victor Marques, 24, costuma reunir cerca de oito familiares para comer e conversar, sem programação ou brincadeiras. Com todos vacinados, as medidas de segurança são a novidade no Natal. O planejamento é que a festa seja ao ar livre e todos tomem os devidos cuidados. “Vai ser com a mesa do lado de fora. Natal significa família, reunir o pessoal para ficar todo mundo junto e esquecer os problemas da vida”.

Nos dois últimos anos a festa foi suspensa para proteção da família de Victor, cujos pais têm diabetes. Apesar da boa ação, a saudade bateu. “É estranho. Não é normal passar a vida toda passando Natal com os pais, a família, e durante a pandemia não passar por questões de segurança. Esse ano a expectativa é ficar todo mundo reunido para matar a saudade”, deseja.

Veja como se proteger na confraternização natalina

A orientação da infectologista Raquel Stucchi para todos que vão encontrar familiares e amigos nas festas de final de ano, sobretudo no Natal, que promove encontro com parentes idosos ou com comorbidades, é atualizar cobertura vacinal, se isolar ou mudar a festa do presencial para virtual se houver suspeita de covid-19, realizar autoteste antes de ir para confraternização. Outro alerta é comemorar em ambiente por ventilação natural - ao ar livre ou com janelas e portas abertas.

“Na reunião de Natal, pessoas mais idosas, avós, tias ou pessoas com comorbidades múltiplas, como diabetes, obesidade, hipertensão devem ter mais cuidado e usar máscara na maior parte do tempo tirando apenas para se alimentar e manter distanciamento de dois metros durante refeição”, indica.

O epidemiologista Paulo Petry explica que os principais sintomas das subvariantes da ômicron são similares aos da gripe, como coriza, tosse, irritação de garganta, cansaço e dor muscular. Só com testes dá para saber se é ou não covid. Para quem testar positivo, a recomendação é manter o isolamento por, no mínimo, sete dias.

A estimativa de especialistas é que, como não parou de ter aglomeração desde outubro, com as eleições, que emendaram com Copa do Mundo, Natal, Ano Novo e posteriormente, férias e Carnaval, a linha de casos positivos para covid deve se manter progressiva.

Nos eventos de final de ano:

1. Use máscara em ambientes fechados e remova só para alimentação;

2. Higienize as mãos após cumprimentar amigos e familiares;

3. Deixe o ambiente mais ventilado [com janelas e portas abertas]

4. Mantenha distanciamento físico [mínimo de 2 metros]

5. Mantenha o esquema vacinal atualizado antes do evento ou viagem



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.