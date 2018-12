Natal: promoção vai sortear carro, moto, TVs e vales-compras de R$ 1 mil

Os donos de lojas e comércios de rua, assim como todos os consumidores, terão mais um incentivo para as compras de final de ano. É a quarta edição da campanha “Salvador, Natal de Luz e Prêmios”, que acontece entre os dias 10 e 30 de dezembro na capital baiana e Região Metropolitana.

Todas as pessoas que realizarem compras em estabelecimentos cadastrados na ação vão concorrer a um Toyota Etios zero quilômetro, uma moto de 125 cilindradas, 10 Smart Tvs LED de 40 polegadas, além de dez vale-compras no valor de R$ 1.000.

E, para participar é muito fácil: a cada R$ 50 em compras, o consumidor pode ganhar um, dois ou três cupons. A compra acima do valor, por si só, dá direito a um cupom. Já quem compra utilizando cartão da bandeira Mastercard duplica as chances de ganhar e, se o pagamento com o cartão for feito em uma máquina da Rede ou Pop Credicard, o cliente ganha três cupons.

Além dos prêmios aos consumidores, essa é a chance de os lojistas faturarem 5% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior, movimentando, segundo previsão da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), cerca de R$ 300 milhões.

O presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, explicou a importância da campanha e da divulgação das ações. “Há três anos o país vem passando por um período de crise econômica e não é novidade que o Natal e quando se fatura mais no varejo. Por isso, com o incentivo da campanha, os lojistas têm a chance de aumentar as vendas e o lucro, podendo respirar um pouco mais aliviados no primeiro semestre de 2019”, disse.

Ainda segundo Alberto Nunes, essa é a chance de os lojistas e comerciantes de rua poderem competir de igual para igual com os estabelecimentos localizados em shoppings, que têm a tradição de realizar campanhas e premiações de Natal. “É a oportunidade deles de atrair a clientela e garantir o faturamento. Claro que os prêmios são menores do que os que oferecem os grandes centros de compras, mas a ação aumenta as vendas fortemente”, afirmou.

Ideias

Todas as campanhas de final de ano dos lojistas, sejam de shoppings ou de ruas, têm por trás uma figura criativa: Bernardo Carvalho. É ele quem cria e coordena as ações. E com o Natal de Luz e Prêmios não poderia ser diferente.

O coordenador explicou que essa campanha surgiu a partir de uma demanda do próprio varejista e comerciante de rua. “Enquanto os shoppings fazem grandes promoções, os comerciantes de rua sentiam-se desprestigiados nas festas de final de ano. Por isso, há quatro anos, até como forma de contornar a crise econômica e aumentar as vendas, nós pensamos na campanha”, contou.

Ainda segundo Bernardo, “a CDL Salvador foi quem comprou a bandeira dos lojistas de rua e investiu na campanha Natal de Luz e Prêmios”. Para ele, existe um crescimento visível entre a primeira edição e a quarta, que acontece em 2018. “A ação foi pensada para o comércio de rua, mas todo lojista, mesmo localizado em shoppings, pode participar, desde que tenha vínculo com as máquinas de cartão da Rede e Popcard. Mas, o foco é na loja de rua, para valorizar as micros e pequenas empresas, que não têm tanta visibilidade”, disse.

O coordenador da campanha também comentou o encurtamento do período de compras, antes entre 1 e 30 de dezembro e agora com início a partir do dia 10. “A gente fez um estudo e comprovamos que não era vantajoso manter a campanha ativa nos dez primeiros dias do mês. Então, mudamos para a primeira dezena, quando as pessoas começam, de fato, a comprar os presentes de Natal, principalmente com a entrada do 13º salário”, explicou.

Pontos de vendas

Outro elemento importante da campanha é a geração de emprego. “A quarta edição da campanha envolve 2.200 pontos de vendas de varejo de Salvador e da Região Metropolitana, o que faz com que, por causa do aumento da demanda, mais pessoas sejam contratadas nas lojas”, explicou Alberto Nunes.

E, se o lojista achou que o único benefício dele fosse o aumento das vendas e do faturamento no final do ano, se enganou. O Natal de Luz e Prêmios também vai dar uma viagem para Lisboa ao dono do estabelecimento que tiver a primeira nota fiscal de cliente sorteada. Então, além do sortudo que depositou o cupom e vai ganhar um Toyota Etios, o proprietário da loja vai poder conhecer a cidade portuguesa e ainda levar um acompanhante.

Os vendedores não ficaram atrás e também vão ter a chance de aumentar as compras de Natal. Aqueles que tiverem os nomes registrados nos três primeiros cupons de clientes sorteados, em compras pagas com cartões Mastercard em máquinas da Rede ou Popcard, vão ganhar um vale-compras no valor de R$ 1.000. cada um.

Cenário baiano

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador coordena a campanha na capital baiana e na região metropolitana, mas outras cidades do interior baiano também promovem ações a partir da ajuda da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL/BA).

O presidente da FCDL-BA, Pedro Luiz Failla, que também é comerciante em Camaçari, na Região Metropolitana, destacou que a federação atinge 140 municípios do interior, todos eles promovendo campanhas para aumentar a arrecadação dos lojistas, tanto de rua quanto de shopping.

“A ação da capital, claro, é em maior escala e atinge mais estabelecimentos. No entanto, os comerciantes de cidades do interior também são prestigiados com as promoções, assim como os clientes, que podem concorrer a diversos prêmios, nos mesmos moldes da Natal de Luz e Prêmios”, disse.

Sorteios

As notas fiscais obtidas em estabelecimentos credenciados na campanha Natal de Luz e Prêmios poderão ser trocadas por cupons de duas maneiras. A primeira é no posto fixo de troca, que fica localizado na Estação Nova da Lapa, de segunda a sexta-feira , entre 9h e 18h.

Mas, quem preferir maior praticidade, pode fazer o cadastro e trocar as notas pela internet, por meio do site appnataldeluz.com.br, acessível por computador, tablet ou smartphone. Já o sorteio acontece no dia 4 de janeiro de 2019, na sede da CDL Salvador, na Rua Carlos Gomes.

A quarta edição da campanha Salvador, Natal de Luz e Prêmios é realizada pela CDL Salvador, com patrocínio da Rede, Credicard e Mastercard. A ação tem apoio da Prefeitura de Salvador, do Governo do Estado e do Sebrae.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier