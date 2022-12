Natal renovado: como famílias baianas tem buscado incorporar novas tradições à data

O cheirinho de baunilha preenche a casa. Em seguida, vem a preparação do glacê - além do branco, não podem faltar as cores verde, vermelho e marrom. Virou um momento especial: juntos, mãe e filho preparando biscoitos decorados com temas como árvores de Natal, papai Noel, renas, bonecos de neve e bengalinhas. Poderia ser uma cena de filme natalino, mas se tornou rotina na casa da médica pediatra Janaína Dantas, 37 anos, nos dias que antecedem o Natal.

Desde que o filho Arthur tinha pouco mais de um ano, ela decidiu colocar uma vontade antiga em prática: preparar e assar os biscoitos típicos dos Natais do hemisfério Norte. "Sempre consumi muito filme natalino. Com os streamings, isso ficou muito mais rápido. Aqui, eu não via essas coisas. Só que eu nunca tinha tempo, nunca era uma prioridade. Quando meu filho nasceu, decidi começar a fazer para ele, de forma lúdica", conta Janaína, que logo naquela primeira vez fez os biscoitos para dar de presente na escola.

Hoje, Arthur está com cinco anos e, para ele, é quase como se o Natal só se aproximasse quando começam a fazer biscoitos. Virou a tradição natalina em casa, a ponto de amigos e outros parentes até perguntarem pelos biscoitos a cada ano.

"Na minha infância, o Natal era montar a árvore e escutar a fita cassete de Simone. Para ele, o Natal já remete a essa coisa afetiva de fazer biscoitos", conta.

A família de Janaína e Arthur não é a única. Cada vez mais baianas e baianos têm incorporado tradições que, até pouco tempo, só eram vistas nos filmes gringos - dos biscoitos aos calendários do advento, dos pijamas combinando na manhã de Natal às demonstrações de carinho debaixo do visco (ou do azevinho), uma plantinha comum nas decorações.

Além disso, as redes - sejam as da vida, sejam as digitais - também têm ajudado a fortalecer esse movimento. Depois de ver amigas completando um calendário do advento, Janaína também fez um para o filho. O calendário é uma espécie de dinâmica comum em países como Estados Unidos, França e Alemanha: do dia 1º de dezembro até o Natal, a ideia é abrir uma atividade ou presentinho por dia. No primeiro ano, Janaína fez um calendário com uma árvore de papel na parede.

Para Arthur, fazer biscoitos de Natal com a mãe, a médica Janaína, já virou tradição (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

Neste ano, o terceiro consecutivo em que faz o calendário, já usou uma caixa com gavetinhas. A cada dia, Arthur tira de uma delas a atividade da vez: entre os deveres, há desde a incumbência de escrever a cartinha para o Papai Noel até passear para ver os enfeites natalinos da cidade.

"Acho que a própria internet democratizou e mais pessoas começaram a ter interesse em outras culturas. Antes, a gente tinha muito o que a TV aberta mostrava, mas com os streamings, isso se tornou muito mais popular. A pandemia também solidificou isso, porque ficamos trancafiados em casa e começamos a ver o Natal do outro. Esse ano, vi muito mais pessoas postando foto montando a árvore de Natal. A pandemia trouxe isso de mostrar a nossa tradição e dividir com outras pessoas", arrisca Janaína.

De filme

De fato, os oito meses que a família da estudante de engenharia Helena Fróes, 27, passou trancada em casa foram decisivos não só para transformar os Natais seguintes como para mudar até um pouco a própria rotina dela."A gente quis fazer o Natal mais de filme possível", lembra, referindo-se ao ano de 2020. A família fez um calendário do advento, comprou pijamas combinando para fazer uma foto ao lado da árvore - que virou, inclusive, um cartão de Natal enviado aos amigos, outra tradição dos filmes -, e ainda pendurou um ramo de azevinho na casa.

Os primeiros meses da pandemia da covid-19 foram decisivos para que Helena (em pé, à direita) decidisse ter um "natal de filme" em casa (Fotos: Acervo pessoal)

Nos países onde agora é inverno, existe um costume de dar um beijo em alguém, caso a pessoa pare, acidentalmente, debaixo de um raminho. Na casa de Helena, porém, passar pelo azevinho era indicativo de que todos deviam se abraçar. Mas nada foi tão significativo quanto os biscoitos decorados.

"Tenho a cultura de ver filmes de Natal o ano inteiro. Sou a garota Hallmark", diz, fazendo referência ao canal da televisão americana conhecido por produzir dezenas de filmes de Natal por ano - muitos, inclusive, disponíveis nos streamings.

"Iniciei esse projeto com o interesse de ter uma coisa nova no meu Natal e comecei fazendo para mim. Mas a gente já tem a cultura de comer um biscoitinho com café aqui", diz.

Foi assim que, no ano passado, ela lançou a Biscoito da Sorte (@biscoitodasortedoces), uma página no Instagram para começar a receber encomendas dos biscoitos decorados que tinha aprendido a fazer no ano anterior. De cara, ela ficou surpresa com a recepção: muita gente que a procurava dizia que via nos filmes e achava lindo. No ano passado, o mais vendido foi justamente o kit de glacê para montar em casa - um pacote que inclui biscoitos e confeitos para que o cliente decore por conta própria, com a família.

"O kit acabou sendo bem procurado o ano inteiro, porque é aquela coisa de filme mesmo, das mães que buscam os biscoitos para fazer com os filhos. Este ano, novamente é o mais vendido, junto com a casa para montar", diz Helena, que estima que as vendas tenham aumentado entre 30% e 40% este ano, em comparação a 2021.

Na Biscoito da Sorte, os itens mais procurados são os kit 'faça você mesmo', em que o cliente decora os biscoitos (Fotos: Acervo pessoal)

Além do crescimento dos clientes, o percentual de compras por pessoa também aumentou. Se antes cada um pedia um ou dois biscoitos para conhecer, o mais frequente tem sido ver pessoas pedindo kits e biscoitos em maior quantidade, inclusive para presentear em confraternizações.

"Achei interessante essa nova busca porque é uma coisa bonita, um presente diferente. Tenho clientes que ganharam o biscoito e nunca comeram. Elas têm até hoje guardado porque ficaram com pena de comer. É interessante ver como as pessoas abraçaram essa cultura de biscoitos e acho que veio para ficar", avalia.

Foi assim também na casa da estudante Ana Aguiar, 20. No ano passado, ela tentou fazer biscoitos com a prima, mas acabaram queimando.

"Mesmo que não dê certo, mesmo que não seja gostoso, o que importa é a experiência", enfatiza.

Para a jovem, o Natal se tornou o momento de reunir a família inteira para fazer atividades em conjunto. "Cria um ambiente gostoso. Com o tempo, fomos tendo nossas próprias tradições, como ver alguns seriados, filmes de Harry Potter e vários filmes de Natal até chegar o dia 24. Nos filmes, vemos essa coisa do 'white Christmas', que é o Natal com neve. Não temos isso, então a gente tenta pegar aspectos que dá para trazer para o Brasil. Sei que muitas pessoas vão criticar e falar para colocar um cacto no lugar, mas todo mundo já aceitou esse Natal há muito tempo. Agora, é aproveitar", acrescenta.

Confira uma receita americana de biscoitos de Natal (de AllRecipes.com)

Ingredientes:

3 ¾ xícaras de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

½ colher de chá de sal

1 ½ xícaras de açúcar

1 xícara de manteiga em temperatura ambiente (pode ser margarina)

2 ovos

2 colheres de chá de baunilha

Modo de fazer:

Peneire a farinha, o fermento e o sal em uma tigela. Em seguida, reserve.

Bata o açúcar e a manteiga em uma tigela grande com uma batedeira até ficar homogêneo. Acrescente e bata o primeiro ovo com a mistura de manteiga. Bata o segundo ovo na mistura junto com o extrato de baunilha. Adicione a mistura de farinha e mexa até que a massa esteja homogênea. Enrole a massa e leve à geladeira por duas horas.

Pré-aqueça o forno a 200ºC. Unte duas assadeiras.

Estenda a massa em uma superfície limpa e enfarinhada com uma espessura de 1/4 de polegada. Corte a massa usando cortadores de biscoito e arrume os biscoitos nas assadeiras preparadas. Reúna as sobras e repita esta etapa até usar o máximo possível da massa.

Asse no forno pré-aquecido até que as bordas fiquem douradas, por cerca de seis a oito minutos minutos. Deixe esfriar na assadeira brevemente antes de remover.

Para a cobertura, é possível usar glacê

Misture 100 gramas de açúcar de confeiteiro, suco de meio limão, duas colheres de sopa de água morna e corante alimentício nas cores que preferir. Se ficar muito espesso, adicione mais uma ou duas colheres de água.

Decore os biscoitos como quiser e espere secar.