Natal Solidário: campanha arrecada comida e roupa para 230 instituições de caridade

Há seis anos, os 60 idosos amparados pelo Abrigo São Gabriel, que funciona no bairro de Boa Viagem, em Salvador, têm a garantia de um Natal com comida na meda. Apoiado pela campanha Natal Solidário, promovida pelo Sistema Fecomércio-BA, o lar sobrevive apenas doações e, mais uma vez, conta com os alimentos arrecadados para além da data festiva.

"O bom é que a gente abastece a dispensa para o resto do ano", diz o gestor do abrigo, Irmão Gabriel. Ao CORREIO, conta que o Natal Solidário já faz parte do calendário da instituição, fundada por ele há 20 anos.

"Ninguém e tão pobre que não possa contribuir com nada. É fazer o bem, e isso e um sinal da providência de Deus". Além do abrigo, outras 230 instituições caridosas serão beneficiadas pela campanha, lançada na sede da Fecomércio, na manhã desta sexta-feira (1º), com celebração presidida pelo bispo auxiliar da capital, Dom Marco Eugênio.

O que doar

Vice-presidente da entidade, Juranildes Araújo comenta que na última edição 53 toneladas de alimentos, além de brinquedos e roupas, foram arrecadados. Este ano, contudo, a intenção é dobrar a meta. As doações podem ser feitas até o dia 1º de janeiro.



"A gente vem em crescimento. Lembro que na primeira edição, conseguimos apenas três toneladas. Eu fico emocionada, porque a única intenção é o bem", destaca ela.

Juranildes esclarece, contudo, que embora as pessoas estejam livres para doar alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos e material de higiene, é importante ter consciência de não doar o que "não tiver condições de uso".

"Claro, toda doação é bem-vinda, mas a gente não dá para o outro o que não serve para a gente, não é?", indaga ela, ao comemorar as 30 mil famílias já agraciadas por edições anteriores.



Onde doar

Com o mote “Fazer o bem é bom demais”, a campanha tem postos de coleta de donativos distribuídos pela capital e interior.

A Casa do Comércio, as unidades Sesc e Senac, em Salvador e interior, e sindicatos filiados à Fecomércio-BA funcionam como pontos de arrecadação, além das faculdades UniRuy e Unijorge, parceiras da campanha.

A campanha recebe doações de roupas, alimentos não perecíveis, brinquedos em bom estado e materiais de higiene. Os donativos serão distribuídos entre mais de 100 entidades baianas que dão assistência a crianças e idosos.

O Mesa Brasil Sesc, programa que atua no combate a fome e ao desperdício de alimentos através de uma rede de parceiros da Fecomércio, é responsável pela logística de entrega das doações.

Interior

O alcance do projeto no interior no interior é um destaque da campanha, segundo a entidade. Municípios como Camaçari, Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus fazem parte do circuito. Todo material arrecadado é distribuído no próprio município.