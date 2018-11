Natal Solidário começa a receber roupas, brinquedos e alimentos na Bahia

Receber presente é muito bom, mas presentear alguém que precisa de ajuda pode ser ainda mais gratificante. É apostando nisso que os organizadores do Natal Solidário lançaram a campanha 2018 do evento, cujo tema é 'Faz bem fazer o bem'. A abertura oficial da ação aconteceu na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), na Avenida Tancredo Neves, nesta quinta-feira (29).

Criada há 5 anos, a campanha arrecada roupas, brinquedos, material de higiene e alimentos para crianças e idosos de orfanatos, creches, asilos e associações voltadas para pessoas com deficiência. A vice-presidente da Fecomércio, Juranildes Araújo, responsável pela ação, contou que cerca de 120 instituições de caridade serão beneficiadas esse ano.

“Fiz uma pesquisa sobre a questão da responsabilidade social, levei essa proposta até o presidente, e ele aceitou. Faz cinco anos que começamos a campanha para ajudar creches e abrigos de idosos. No primeiro ano arrecadamos 3 mil quilos de alimentos para 14 instituições. Este ano, são quase 120 e nosso objetivo é arrecadar o mesmo que o ano passado, 32 toneladas”, contou.

Quem tiver interesse em ajudar pode fazer as doações nos postos do Sesc e Senac, na Casa do Comércio, nos shoppings Barra e Itaigara, e nos sindicatos filiados à Fecomércio. Serão aceitos também roupas e brinquedos usados, mas é necessário que estejam bem conservados. A ação segue até o dia 6 de janeiro.

Cerimônia

O arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidiu a cerimônia de abertura do Natal Solidário e destacou a necessidade dos cristãos fazerem o bem. Ele parabenizou a organização e disse que a campanha presta um serviço a quem doa e a quem recebe os presentes.

“Essa ação é muito benéfica porque há muitas crianças cujos pais não têm as mínimas condições de dar o necessário, quanto mais o que eles consideram supérfluo, como os brinquedos, mas que para as crianças é essencial. A gente percebe que nessa época os sentimentos bondosos ficam mais fortes, afloram, aparecem mais, e as pessoas se sensibilizam em ajudar em uma campanha bonita como essa”, afirmou.

Essa foi a terceira vez que Dom Murilo presidiu a abertura da campanha. Ele foi homenageado e recebeu das mãos do presidente em exercício da Fecomércio, Kelsor Fernandes, uma medalha nesta quinta-feira (28). “Se multiplicamos o bem, faz bem primeiro para nós mesmos. Somos os primeiros beneficiados quando nos doamos, porque a doação de um presente na verdade é a doação de um coração”.

As instituições beneficiadas são selecionadas através do Mesa Brasil, programa do Sesc que reúne cerca de 300 associações de caridade, além de doadores de alimentos, roupas e brinquedos. O cadastro para quem quer doar e para quem deseja receber a ajuda é realizado através do 0800 284 8440.

Segundo a diretora do Sesc, Márcia Nunes, as doações acontecem durante todo o ano e beneficia cerca de 40 mil pessoas. Em 2017, o Mesa Brasil arrecadou 1.1 mil toneladas de alimentos.

“É importante dizer que o alimento não é o fim, ele é meio que nós utilizamos para manter a rede. O fim é o desenvolvimento de ações educativas para o desenvolvimento dessas instituições para que elas tenham sustentabilidade para se manter”, afirmou Márcia.

Presença

O auditório ficou lotado. A maioria das pessoas foram vestidas com a camisa da campanha e a provedora da Santa Casa, Lise Weckerle, agradeceu em nome de todas as associações beneficiadas.

“A coisa mais importante na vida é essa união, essa solidariedade, porque somos todos irmãos. Todos queremos um país mais justo, mais fraterno, e precisamos fazer a nossa parte. Isso tem a possibilidade muito grande de se multiplicar, porque o bem se multiplica”, afirmou.

O Exército do Brasil também participa da ação, pela quarta vez, arrecadando alimentos nos quarteis de Salvador, nos bairros de Amaralina, Brotas, Cabula, Campo Grande, Humaitá, Imbuí, Mouraria, e Pituba.

Eles também ajudam no translado desses materiais. No ano passado, uma escola criou uma gincana entre os estudantes e os militares foram até o colégio recolher o que foi levantado pelos alunos. Segundo os organizadores, o objetivo é levar essas doações para cada vez mais pessoas necessitadas.