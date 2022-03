Nath Finanças patrocina evento de artistas negras baianas em Salvador; veja atrações

O que vem à sua mente quando você pensa em mulheres negras? Quantos espaços seguros existem para mulheres pretas? Qual a importância de uma produção cultural feita e voltada para mulheres negras? Essas perguntas norteiam a primeira edição do Dendê Sounds, que faz sua estreia no próximo dia 10 de Abril, no Largo Quincas Berro D'Água, localizado no Pelourinho. Além de ter uma programação exclusivamente formada por mulheres negras, o Dendê Sounds é totalmente idealizado por um grupo de mulheres jovens, que entendem a importância de ocupar esses espaços e responder todas as perguntas lá de cima. O evento é patrocinado pela empresária Nath Finanças, do Rio de Janeiro, que pela primeira vez investe em uma iniciativa da Bahia.

"Primeiro evento que estou patrocinando feito por mulheres pretas na Bahia! Estou emocionada sim! O dinheiro girando entre os nossos me dá um orgulho", escreveu a investidora.

Passeando pelo R&B, rap e MPB, o Dendê Sounds é uma festa de celebração à música feita por mulheres negras e baianas. É som com dendê. É dendê com som. Sued Nunes (Sapeaçu), Evylin e Áurea Semiseria (Salvador) vão subir no mesmo palco que as djs Bruxa Braba (Salvador), DMT, e Milena Cinismo (Recife). Além disso, para fomentar ainda mais a produção de mulheres negras baianas, o Dendê Sounds vai selecionar mais uma artista para fazer parte do line-up. As inscrições para artistas abrem em breve e a banca será formada por Nath Finanças, Amores Sonoros (representado pela Ana GB) e a artista Sued Hosaná.

Artistas da grade do evento, Áurea e Sued Nunes já apareceram em uma lista de apostas da música baiana publicadas pelo CORREIO em 2020. O evento começa às 16h. Há um lote limitado de ingressos gratuitos, que podem ser retirados na plataforma Sympla. Após a cota gratuita esgotar, serão vendidos ingressos a preço social: R$10 (meia) e R$20 (inteira) até o dia do evento ou lotação máxima permitida pelas autoridades.

O Dendê Sounds segue todos os protocolos sanitários exigidos pela Prefeitura de Salvador e Governo do Estado para contenção do coronavírus. É exigido o uso de máscara e apresentação de carteira de vacinação. Só terá acesso ao evento pessoas que estiverem com o ciclo vacinal completo em dose única (no caso da Jansen) ou duas doses, no caso das outras vacinas.

Produtora-Geral e idealizadora do evento, Jéssica Dantas vai para a sua primeira produção desse porte e destaca a importância de circular uma produção feita por mulheres negras na linha de frente e bastidores.

"O conceito do Dendê Sounds é de priorizar e dar visibilidade a mulheres baianas e negras, fomentar nossa produção musical e nossa volta aos palcos de eventos após essa pandemia. A ideia é sempre focar no nosso trabalho de mulheres negras, LGBTQIA+", destacou a idealizadora.

O Dendê Sounds, para a produtora, é sinônimo de aquilombamento: "mostra que podemos nos unir e abranger a todas e todos. É uma proposta de produção inédita", resumiu Jéssica Dantas antes de completar que o projeto nasce de um desejo coletivo em criar e se expressar de maneira conjunta.