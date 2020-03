National Geographic lança série nacional sobre biólogos em busca de cobras brasileiras

No Brasil, existem centenas de espécies de cobras. Algumas peçonhentas e outras não. Mas ambas com a capacidade de fascinar os biólogos Rafael de Fraga e Vinicius de Carvalho, que formam a dupla Rato e Vini. Eles são os apresentadores da nova série documental do National Geographic, Em Busca das Cobras, que estreia hoje (19), às 22h30, e vai ser exibida toda quinta-feira.

“Nós somos bem acostumados a andar no mato atrás de cobras, mas não com uma equipe de produção nos seguindo para todos os lados”, diz Rato, que, assim como o Vini, é doutor na área da biologia, mas com pouca formação na comunicação audiovisual. Esse é o primeiro trabalho do tipo da dupla.

“A gente teve que importunar bastante a equipe de produção pedindo ensinamentos e dicas. Nossa abordagem na série não é muito diferente da que usamos nas nossas aulas e palestras, mas a equipe de produção nos ensinou muito sobre posicionamento do corpo em relação às câmeras, projeção da voz e linguagem apropriada para um público não acadêmico”, explicam.

Com direção de Rafa Calil, a série tem 16 episódios, cada um com 25 minutos. No enredo, a dupla percorre a Amazônia e o Pantanal em busca de diversos tipos de cobras. “Em cada episódio temos uma cobra principal e outras três ou quatro secundárias. Com a espécie principal realizamos um experimento lúdico com objetivo de demonstrar como os estudos são realizados pelos pesquisadores”, explica Rato.

Antes de ir a campo, a equipe definiu quais seriam as 16 cobras principais que seriam as “estrelas” de cada episódio e encontrá-las não foi uma tarefa fácil. “Elas se camuflam muito bem e são muito silenciosas. No fim das contas conseguimos encontrar a maioria das cobras principais, e substituímos aquelas que não encontramos por outras espécies igualmente legais”, dizem.

“Tivemos ainda que enfrentar desafios conhecidos pela maioria dos biólogos, como muitos insetos, carrapatos, e as tempestades Amazônicas”, diz Rato. Já Vini destaca a dificuldade na gravação noturna: “A gente filmava em qualquer hora do dia, inclusive de noite. A produção teve que encontrar soluções eficientes para a pouca luminosidade no meio da mata”, diz.

Confira o vídeo de divulgação da série:

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira.