Nattan, do hit "Tem Cabaré Essa Noite", passa mal e assusta fãs

Os 4,1 milhões de fãs de Nattan, 22 anos, fenômeno musical no país, foram surpreendidos por postagens feitas pelo cantor cearense nos stories do seu perfil no Instagram na tarde da última quinta-feira (28), quando ele surgiu com um dos braços no soro e disse estar “tentando melhorar de uma febre e tontura”.

Dono do hit "Tem Cabaré Essa Noite", gravado inicialmente pelo baiano Nivaldo Marques, o artista precisou mudar agenda de shows por conta do mal-estar.

“O cantor Nattan apresentou náuseas, enjoo e febre alta e após consulta médica foi diagnosticada uma intoxicação alimentar grave, que o impediu de se apresentar. Com diagnóstico e medicação, Nattan ainda tentou cumprir dois shows da noite, porém seu quadro geral voltou a piorar após o fim do primeiro”, informou sua produção em um comunicado. Novamente medicado, o artista ainda buscou se apresentar na cidade de Trindade (PE), mas não pôde por conta de outras questões.

Praticamente recuperado, Nattan reapareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (29) para contar o que houve e tranquilizar o público. O artista pediu desculpas pelo cancelamento do show, anunciou a nova data de apresentação para domingo (31) e ainda pediu aos seguidores para darem stream na música "Tem Cabaré Essa Noite" no Spotify.

Só para se ter uma ideia do sucesso, desde o São João, a música se tornou um hit ao ponto de fazer a lambada voltar às paradas no Brasil. E isso se deve à Nattan, que acrescentou um “ui ai” no refrão da versão gravada por Nivaldo. O trecho conquistou as redes sociais e a canção entrou no Top Viral do Spotify Brasil.

Hoje, a música ocupa o terceiro lugar no Top 100 do streaming, com 6.870.700 execuções até agora, ficando atrás apenas de "Eu Vou Com Carinho Ela Quer com Força", de Mc Don Juan, MG G15 e Mc Davi, em segundo, e “Ai Preto”, de L7NNON, DJ Biel do Furduncinho e Bianca, em primeiro. Se depender do pedido de Nattan, "Tem Cabaré Essa Noite” possui grandes chances de chegar ao topo da lista.

