Natura Musical abre inscrições para seleção de projetos na Bahia

O Natura Musical seleciona novos projetos para patrocínio em 2020. O edital, com inscrições abertas de 2 a 19 de julho, busca artistas, bandas e grupos que já atuam profissionalmente no mercado e desejam desenvolver, consolidar ou revigorar suas carreiras. O processo de seleção também abre espaço para projeto de mapeamento, desenvolvimento e registros de cenas musicais. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de julho pelo site natura.sponsor.com.

“Buscamos por projetos que representem a diversidade e o vigor da produção atual da música brasileira. E Natura Musical vem para somar forças, para apoiar o trabalho de artistas, bandas e cenas que são porta-vozes do nosso tempo”, afirma Fernanda Paiva, gerente de Marketing Institucional da Natura. “Os projetos patrocinados têm nas mãos o potencial para fortalecer o legado da música brasileira e, ao mesmo tempo, injetar energia ao mercado, ampliar seu impacto e renová-lo.”, completa.

As propostas inscritas no edital podem ter diversos formatos como álbum, EP, vinil, shows, turnês, clipes, além de pesquisas, séries de vídeos ou podcasts, documentários, mostras, residências artísticas, intercâmbios, oficinas e conferências. Os projetos serão avaliados por uma rede de curadores formada por artistas, produtores, jornalistas e empresários do mercado musical. Os critérios utilizados para a seleção podem ser consultados no regulamento do edital. O anúncio dos selecionados será feito até dezembro de 2019.

Com 14 anos, o Natura Musical já apoiou 418 projetos de 20 estados brasileiros. A marca lança, em média, 20 discos anualmente, além de patrocinar shows, livros, filmes e acervos digitais. Entre os nomes da nova geração que já passaram pelo Natura, estão Liniker e os Caramelows, Tássia Reis, francisco, el hombre, Larissa Luz e Johnny Hooker. Entre os veteranos, já passaram artistas como Elza Soares, com o emblemático disco A Mulher do Fim do Mundo, além de Mateus Aleluia.

Serviço

Inscrições Natura Musical: de 2/7 até 19/7 (até às 17h, pontualmente) pelo site natura.com.br/naturamusical.