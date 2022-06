Natura Musical apresenta 11ª edição do Feira Noise Festival com line-up 100% feminino

O Feira Noise Festival está de volta nos dias 11 a 16 de junho, em uma edição online, com transmissão pelo Youtube e patrocínio de Natura Musical. Celebrando o tema Onde a Música Pede Passagem, o festival independente sediado em Feira de Santana apresentará um line-up 100% feminino, composto ppr artistas da música baiana contemporãnea..A programação complesta está no Instagram do evento.

Ao todo, 12 artistas estão na programação, eentre elas Rachel Reis, Melly, Nêssa, Luê, Isa Roth, Àyié, Sued Nunes e Cronista do Morro. Além das apresentações musicais, o festival ainda irá realizar conferências e oficinas digitais e gratuitas, voltadas para o público que possui interesse em obter know how sobre o mercado da música. O projeto foi executado em novembro de 2021, mas por conta de complicações decorrentes da pandemia sua exibição só será realizada este mês.

“A escolha de um line-up todo feminino revela, dentre outras coisas, nossa preocupação com pautas importantes em nosso tempo”, destaca Ludimila Barros, membro do Feira Coletivo, realizador do Feira Noise. “Nesta edição, as mulheres dão, literalmente, a voz. São suas músicas que abrem passagem para mostrar a beleza, a potência e a qualidade de seus trabalhos, apresentando uma relevante contribuição para o desenvolvimento da música brasileira”, pontua.

“Nós acreditamos no impacto transformador que a música pode ter no mundo. E os artistas, bandas e projetos de fomento à cena selecionados pelo edital Natura Musical têm essa potência de mobilizar o público na construção de um mundo mais bonito, cada vez mais plural, inclusivo e sustentável”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

A escolha do tema também é um reconhecimento aos 12 anos de existência do festival, e suas contribuições para o desenvolvimento do cenário musical no interior do estado. O Feira Noise é realizado no maior entroncamento rodoviário do norte-nordeste do país, por onde inúmeras pessoas, de diversas origens e lugares, passam e deixam suas marcas. Assim também é o festival: a música em seus mais variados estilos, a produção cultural e as diversas linguagens artísticas fomentadas em mais de uma década de realização, abrem caminhos importantes para o cenário artístico, fatores que serão celebrados nesta edição.

O Feira Noise Festival – Onde a Música Pede Passagem foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura da Bahia (FazCultura), ao lado de Nara Couto, Mestre Aurino de Maracangalha, Mahal Pita e Mercado Iaô, por exemplo. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para 58 projetos de música até 2020, como Margareth Menezes, Jadsa, Mateus Aleluia e Ilê Ayê.

Serviço - Feira Noise Festival - Onde a Música Pede Passagem | de sexta (11) a 16 de junho | trnasmissão pelo Youtube | Programação completa: @feiranoisefestival