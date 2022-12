Natura Musical apresenta Mostra Hip-Hop em Movimento no Pelourinho

O projeto Casa do Hip-Hop Bahia – Espaço Radar, patrocinado pelo Natura Musical, contará com mentorias formativas, mostras Hip-Hop em Movimento e produção de programas de rádio que acontecerão até março de 2023. O lançamento será neste sábado (17), no Largo Quincas Berro D'Água, Pelourinho, com shows de Afrocidade, Família Tríplice, discotecagem com DJ Kbça, além de roda de break e graffiti ao vivo.

A proposta é consolidar a Casa do Hip-Hop Bahia (Pelourinho) como uma incubadora de processos artísticos e de empreendedores vindos das periferias da Bahia, com o objetivo de potencializar mercadologicamente seus produtos culturais. Para isso, o projeto focará em atividades de formação e difusão no campo da música, desenvolvendo mentoria, estratégia de promoção, ocupação do espaço físico público de forma integrada com a Casa do Hip-Hop.

O projeto conta com atividades de formação com desdobramentos práticos, como produção de novos conteúdos do programa Evolução Hip-Hop, produção musical, qualificação em atividades online, desenvolvimento de conteúdo e produção de Rádio e Podcast e apresentações artísticas.

“Natura Musical sempre acreditou na força da música para mobilizar as pessoas. Para refletir esse propósito e dar espaço a diferentes vozes, a plataforma apoia artistas, bandas e projetos de fomento à cena capazes de amplificar debates como a diversidade, a sustentabilidade e o impacto positivo na sociedade”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

As atividades formativas voltadas para produção musical e gestão de carreiras terão monitoras mulheres, com a finalidade de estimular inscrições de pessoas do gênero do feminino, colaborando para atuação delas nestas áreas. Além disso, nas mostras HipHop em Movimento, a curadoria indicou 50% da programação dos shows formada por mulheres e/ou LGBTQIA+. As transmissões no youtube contarão com profissional de libras durante toda a exibição.

O projeto Casa do Hip-Hop Bahia – Espaço Radar foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura da Bahia (FazCultura), ao lado de Cronista do Morro, Os Tincoãs, Ventura Profana e Festival Pagode Por Elas, por exemplo. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para 64 projetos de música até 2021, como Margareth Menezes, Jadsa, Mateus Aleluia e Ilê Ayê.

Serviço - Mostra Hip-Hop em Movimento | sábado (17), às 19h, no Largo Quincas Berro D'Água, Pelourinho | Ingressos: R$ 50 / R$ 25, à venda no Sympla