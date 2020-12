Natura Musical divulga os 43 artistas, coletivos e projetos contemplados

O edital Natura Musical completa 15 anos esse ano com o apoio a 43 novos artistas, bandas e projetos brasileiros, sendo oito da Bahia. Para marcar a data em que divulga os selecionados, a Natura reúne o rapper Emicida, o cantor Gilberto Gil e o ambientalista e escritor Ailton Krenak para um bate-papo virtual e gratuito nesta quinta-feira (10), a partir das 19h30, no YouTube do Natura Musical.

Os convidados conversam sobre a importância da cultura para a construção de um futuro mais igualitário, mote do edital que, este ano, inclui quatro projetos de povos originários, nove da comunidade LGBTQIA+, 18 que têm as mulheres como protagonistas e outros 17 que valorizam a cultura negra. No final, Emicida fará um show direto da Casa Natura Musical, em São Paulo.

Entre os nomes vencedores da categoria nacional, estão Linn da Quebrada, Rico Dalasam e Juçara Marçal. Na Bahia, o edital contemplou Mahal Pita, produtor musical conhecido pelo trabalho com o BaianaSystem. Com o edital, Mahal apresenta uma plataforma online interativa na qual o público deposita memórias sobre o samba reggae, que servirão de inspiração para a composição de um disco homônimo.

O Natura Musical 2021 contemplou, ainda, projetos baianos como o Mercado Iaô de Margareth Menezes; a Escola Aguidavi do Jêje; e o Rumpilezzinho, de Letieres Leite. A cantora Nara Couto também foi selecionada, assim como a cordelista e cantora Tertuliana Lustosa, o Festival Mugunzá de Rap da Bahia e o Mestre Aurino de Maracangalha.

“É o edital mais plural e representativo da história do Natura Musical. O resultado destes 43 novos projetos é o espelho desse pensamento: como dar representatividade a outros nomes pouco visibilizados na música brasileira”, destaca Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding da Natura. A seleção dos nomes baianos, explica, foi norteada pelo encantamento dos curadores a cada novo projeto.

“Encantamento que tiveram ao ter contato com os mais de 3 mil projetos inscritos. Ao se depararem com vídeos e outros materiais, com a riqueza do projeto, descobriram um Brasil muito novo. Gerava um encantamento encontrar projetos tão incríveis que já tinham um trabalho de relevância há anos. Colocar investimento e luz sobre eles vai amplificar o impacto”, garante.

Os 43 projetos foram selecionados entre 3.365 inscritos por meio da curadoria de 29 profissionais do mercado da música, em um processo online que durou um mês. Em 2020, o Natura Musical disponibilizou R$ 5,5 milhões em patrocínio via edital. O programa tem o apoio das leis de incentivo à cultura da Bahia, de Minas Gerais, do Pará e do Rio Grande do Sul.

Veja a lista de selecionados

NACIONAL

Áurea Martins

Aos 80 anos, a premiada cantora carioca lançará um álbum intitulado Senhora das Folhas, além de show, oficinas e uma websérie.



Bia Ferreira

A mineira está entre as artistas que dão visibilidade às causas LGBTQIA+, com o sucessor de Igreja Lesbiteriana, Um Chamado, álbum que promete um forte posicionamento em causas sociais e de gênero.

Bixarte

A artista paraibana promove uma batalha de rimas direcionada à slammers travestis e transexuais. O resultado será registrado em um EP com seis faixas.

Circuito ARTI: Autonomia, Restituição, Transformação e Inter-Ação

Iniciativa dos coletivos MARSHA! Entra na Sala e Afrobapho -, reúne música e artes visuais em um mês de cursos formativos em São Paulo e em Salvador.



Crias de Curupira

Projeto da região amazônica liderado pela cantora e compositora amazonense Anne Jezini, com disco, shows e ações de formação para artistas no Amazonas.

Juçara Marçal

Após o sucesso de Encarnado, lançado em 2014, a artista prepara a gravação de seu segundo disco solo e promove lives sobre seu processo criativo.

Kunumi MC

O rapper indígena, morador da Aldeia Krukutu (SP), lançará o disco Nhemongarai.



Linn da Quebrada

A cantora chega com toda sua potência com o projeto Quem Soul eu - Trava Línguas, Abre Mentes, projeto multiplataforma da cantora paulista que se desdobra em um documentário.



Mostra Pankararu de Música

Iniciativa do povo Pankararu, realiza capacitação profissional, shows e imersão artística na Aldeia Bem Querer de Cima, em Pernambuco



Pororoca Sound - Incubadora de Empreendimentos Musicais

No Amapá, o projeto propõe formar e acelerar a carreira de nove artistas do Estado.



Projeto Acesso

Registro do processo criativo da cantora Amanda Mittz, tendo a acessibilidade a PCDs como linguagem e não apenas como recurso e vai resultar em show, live e documentário.



Rico Dalasam

O rapper planeja lançar o multidisciplinar Folião Solidão, com livro de poemas e álbum inspirados em festas populares brasileiras.



Torü Wiyaegü

O projeto propõe registrar a música tradicional do povo Tikuna, do Amazonas, em livro e CD.



BAHIA



Escola Aguidavi do Jêje

Símbolo de resistência negra, a orquestra afro-percussiva de atabaques, com 16 ogãs de Salvador, com idades entre 14 e 47 anos, contribui para a educação das crianças do bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.



Festival Mugunzá de Rap da Bahia

Para sua 2ª edição, o festival marcado pela diversidade se tornará híbrido (digital e presencial) e com recorte para o cenário do RAP baiano.



Mahal Pita

O produtor musical e artista baiano apresenta METADATAH, plataforma online interativa na qual o público deposita suas memórias sobre o samba reggae, que servirão de inspiração para a composição de um disco homônimo.



Mestre Aurino de Maracangalha

Artista do Recôncavo Baiano, que tem uma carreira artística pautada na música de tradição oral, lançará um álbum digital com outros 14 mestres.



Mercado Iaô

Nova edição do projeto que desde 2014, já movimentou pelo menos 120 atrações, sobretudo do segmento musical, e implementou 900 espaços de comercialização de artesanato e gastronomia.



Nara Couto

Cantora, compositora e pesquisadora das culturas afro-brasileiras, trabalha no álbum visual ILÁ, inspirado por ritmos puros oriundos da diáspora.



Rumpilezzinho

O “Laboratório Musical Rumpilezzinho” promove um processo educativo prolongado e aprofundado para formação de multiplicadores, transformando antigos alunos em educadores e novos profissionais no mercado da música.

Tertuliana Lustosa

A cordelista, escritora e cantora planeja o lançamento do EP Sertransejana com álbum visual e videoclipes.



MINAS GERAIS

Casa Poça

Promove uma residência artística feminista em Belo Horizonte, com foco em profissionais do mercado da música.



Coral

Artista queer e não-binárie de Belo Horizonte, recria timbres e ritmos diversos – samba, maracatu, reggae, ijexá, funk – no inédito AOCORALˆ.



Luiza Brina

Multiinstrumentista que propõe uma nova linguagem com Prece, trabalho composto por 11 “canções-orações”.



Mostra Afro Barreiro Alforriado Matias - MABAM 2021

Festival de música negra gratuito, composto por artistas brasileiros e africanos com shows, cortejos, exposições, oficinas e outras atividades.



Mostra Negras Autoras

Projeto de residência artística para artistas negras de Belo Horizonte, com 10 artistas mineiras e 2 artistas convidadas.



O Som dos Campos

Realiza oficinas de música durante todo o ano, beneficiando crianças e jovens do Povoado dos Campos, em Carmo da Mata (MG), assim como crianças e jovens da área urbana.



Encontro Cultural de Milho Verde - Paisagens Sonoras do Cerrado

O 21° Encontro Cultural de Milho Verde é um festival que dissolve fronteiras e sintetiza a cena contemporânea do mundo rural cosmopolita do Serro.



Pássaro Vivo

A banda une a música regional mineira e os ritmos brasileiros à psicodelia setentista vai lançar disco e realizar oficinas.



PARÁ

Festival MANA

Voltado para o fortalecimento de mulheres no mercado da música, promove oficinas, shows, debates, mostra audiovisual e ações de intervenção urban.a



Festival Psica 2021

Evento periférico de Ananindeua, que reúne expressões culturais diversas, como audiovisual, moda e economia criativa.



Mestras do Pará

Documentário que torna visível as narrativas e vozes das Mestras da música popular paraense.



Nação Ogan

Projeto que busca o reconhecimento e a valorização da pluralidade cultural do Bairro do Guamá, em Belém, com palestras, oficinas de percussão, dança e teatro.



Nic Dias

Do Pará, a rapper produz o álbum Panthera Preta, que conta a trajetória de sobrevivência da mulher preta amazônica.



Sumano MC

Um dos principais representantes do rap interiorano do Pará, Sumano vai lançar álbum e curta metragem.



RIO GRANDE DO SUL

Bê Smidt

De Porto Alegre, artista trans não-binária explora as sonoridades eletrônicas aliadas à voz cantada no projeto artístico Viridiana



Circuito Orelhas

O projeto leva shows de artistas de todo o Brasil a cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Uruguaiana, Pelotas e Santa Maria.



Dessa Ferreira

Artista afro-indígena brasiliense, fará o lançamento de clipes e lives que giram em torno do EP Pulso.



Feijoada Turmalina

O coletivo de Porto Alegre trabalha com expressões visuais e sonoras, através da ótica de populações negras. O resultado da imersão Feijoada Turmalina será compilado em uma coletânea que será distribuída virtualmente.



Gravina DasMina

De Pelotas, realiza encontros de cantoras do R&B, Trap e Boombap, que culmina na produção de um EP com cinco faixas.



Lanceiros Negros: Aceleradora Cultural

Extensão do Festival Porongos, nascido em 2018, com objetivo de tornar visivel a história do massacre dos Lanceiros Negros em Cerro de Porongos.



Pâmela Amaro

Atriz, cantora e compositora, lança Samba às Avessas, com músicas autorais e interpretações de composições inéditas de sambistas gaúchos.



Uma Sinfonia Diferente

Projeto educacional que usa a música como ferramenta para desenvolver a linguagem e interação social de pessoas portadoras de Transtorno do Espectro Autista (TEA).