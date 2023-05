Natural do Lobato, em Salvador, Formiga já enfrentou homofobia dentro de clubes

Uma das maiores jogadoras do futebol feminino, Formiga, já passou por poucas e boas no bairro do Lobato, em Salvador. Natural da capital baiana, a atleta conseguiu reconhecimento ao longo do tempo, mesmo com diversos preconceitos.

Em conversa ao UOL, ela revelou que foi difícil entender que é uma mulher lésbica, principalmente porque vivia sendo tratada com violência dentro de casa, com os pais que são seguidores da religião Testemunha de Jeová.

Para os dirigentes dos clubes por onde passou, ela enfrentou o preconceito e debochou como forma de protesto.

"Quando o presidente [de clube] dizia que os jogadores tinham que deixar o cabelo crescer, eu ia lá e raspava a minha na máquina um. Ouvi o presidente dizendo que 'se tiver sapatão aqui, não vai jogar'. E engolia tudo aquilo a seco pela minha mãe", disse.

Com o tempo, Formiga descobriu que sempre foi respeitada pela mãe, e que a figura materna já sabia que a filha seria uma mulher lésbica desde pequena. Com o acolhimento familiar, a jogadora conseguiu conquistar não só o carinho de outras pessoas, mas também do mundo.

"Antes, minha resposta à homofobia era a porrada . Hoje mando beijinho. Se continuar, vai preso, porque agora é assim. Digo que encontrei Jesus. Mais precisamente Érica Jesus", comentou.

Além da homofobia, a jogador também já sofreu preconceito por ser uma mulher preta e nordestina. Desde a infância, a atleta sente na pele a sociedade ignorando sua existência e cita o preconceito sofrido pelo colega de profissão, Vini Júnior.

"Eu nunca estudei sobre racismo. Eu vivo o racismo. Por causa dele, não escolhi ser antirracista. É uma obrigação. Quando o Vini Junior sofre racismo, dói em mim. Quando minha companheira de tempo Neném sofreu racismo, doeu em mim. E quando eu fui a vítima, com certeza doeu em tantos outros pretos que conheceram da minha história", finalizou.