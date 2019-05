Náutico completa lista de classificados para o Nordestão 2020

A Copa do Nordeste de 2019 ainda não acabou, mas a Pré-Copa da edição 2020 já foi encerrada. O torneio classificatório foi finalizado na noite da última quarta-feira (15) com o triunfo do Náutico contra o Campinense-PB por 2x0, no estádio dos Aflitos, e garantiu presença na competição do ano que vem. O Timbú havia perdido o jogo de ida por 2x1, dia 1º de maio, no estádio Amigão, em Campina Grande.

Com o Náutico, estão definidos os 16 times que disputarão a Copa do Nordeste 2020. Também estarão presentes: Bahia, Vitória, Confiança, Frei Paulistano, CRB, CSA, Sport, Santa Cruz, Botafogo da Paraíba, ABC, América de Natal, Fortaleza, Ceará, River e Imperatriz.

Assim como o Campinense, eliminado pelo Náutico, não tiveram sucesso na Pré-Copa o Sampaio Corrêa, Altos-PI e a Juazeirense. A equipe do inteior da Bahia caiu diante do CRB após empatar em 0x0, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, e perder por 2x1 no estádio Rei Pelé, em Alagoas.