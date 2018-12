Náutico derrota Newell's em amistoso no retorno aos Aflitos

A torcida do Náutico viveu um domingo diferente. Cinco anos depois voltou a ocupar as arquibancadas do estádio dos Aflitos. Mais de 17 mil pessoas foram ver a reformada casa do time de Recife. A torcida desfrutou de diversas atrações musicais, jogo de despedida do ex-atacante Kuki e a vitória, por 1x0, no amistoso diante do Newell’s Old Boys, da Argentina.



Antes do amistoso, um jogo foi realizado para despedida do ídolo Kuki e contou com vários ex-jogadores nos dois times. Kuki jogou um tempo no time de camisa listrada e outro no de camisa branca. O time listrado, comandado por Muricy Ramalho, venceu por 3x2 com dois gols de Kuki e outro de Thiago Tubarão. Os gols do time branco, comandado por Roberto Fernandes, foram marcados por Geraldo e Acosta.



A equipe listrada foi escalada com Nílson; Rafael, Lima, Turatto e Marquinhos; Wallace, Adilson e Adriano; Jorge Thiago Tubarão e Kuki. Já o time de branco foi a campo com Ceará; Sidny, Everaldo, Sílvio e Jeff Silva; Luciano Totó, Fumaça, Netinho, Nildo e Geraldo; Acosta.



O amistoso contra o Newell’s Old Boys parecia que seria muito movimentado. Isso porque logo aos três minutos, Thiago, 17 anos, fez o primeiro gol da volta do estádio dos Aflitos. Wallace Pernambucano arrancou em velocidade pela direita, invadiu a área e tocou rasteiro. A bola encontrou na pequena área Thiago, que não desperdiçou.



Na parte final do segundo tempo, os argentinos quase empataram, mas não conseguiram estragar o dia do Náutico. O público pagante foi de 17.357 pagantes, com renda de R$ 1.576.220,00.