Náutico nega acordo com Salgueiro para ficar com vagas nas copas

Após o presidente do Salgueiro, José Guilherme, negar ter recebido dinheiro do Náutico para que o Carcará deixasse a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil de 2021, foi a vez do Timbu garantir que não teve envolvimento na então desistência da equipe do Sertão Pernambucano. O clube alvirrubro emitiu nota oficial nesta quinta-feira (4) e falou que manteve "uma conduta ética" durante o processo.

"Cientes do ofício encaminhado pelo Salgueiro Atlético Clube à Federação Pernambucana de Futebol (FPF), onde a equipe sertaneja abdicava das suas vagas na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil e, por consequência, o Náutico ficaria com as duas vagas, adotamos uma política cautelosa e sem precipitações. Caso fosse confirmado, o Náutico não receberia qualquer valor referente às cotas, pelo fato do Salgueiro já ter feito o seu adiantamento. Ressaltamos que sempre mantivemos uma conduta ética durante o desenrolar dos fatos neste processo", disse o comunicado do Náutico.

A nota oficial vem após o presidente do Salgueiro, José Guilherme, dado a entender, durante uma entrevista coletiva, que o Carcará teria recebido um valor pago pelo Náutico para não disputar a Copa do Nordeste. Horas depois, o dirigente emitiu comunicado afirmando que a única quantia recebida foi em relação a cota de participação no torneio regional.

"O Salgueiro Atlético Clube vem a público esclarecer que o valor recebido diz respeito à cota de participação que lhe é de direito, que não houve qualquer negociação envolvendo nenhum clube, ratificando o direito em entrevista concedida na manhã de hoje (quinta-feira). Houve, sim, um contato da Liga do Nordeste explicando a situação de devolução do valor repassado no tocante a cota recebida por não participação da Copa do Nordeste", divulgou o clube, em comunicado assinado por José Guilherme.

Desde que o Salgueiro pediu para sair dos dois torneios, em ofício datado da última terça-feira (2), o nome do Náutico apareceu como possível candidato para herdar as vagas. Nesta quinta (4), porém, o Carcará recuou e decidiu disputar o Nordestão e a Copa do Brasil.