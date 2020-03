NBA: Denver Nuggets confirma um caso de coronavírus na equipe

Sete jogadores da NBA já foram diagnosticados com o novo coronavírus. Nesta quinta-feira (19), o Denver Nuggets também confirmou um caso de Covid-19 na equipe. O clube não revelou a identidade da pessoa - nem se é um dos atletas ou membro da comissão técnica -, mas disse que ela sentiu sintomas consistentes com a doença e fez o exame no último dia 16.

"A pessoa está sob os cuidados da equipe e em isolamento. O teste foi realizado seguindo a orientação das autoridades estaduais de saúde pública e médicos da equipe. A saúde e a segurança de nossos jogadores, de nossa organização, de toda a liga ou de todos que forem potencialmente afetados por essa situação, são fundamentais", escreveu o time, em nota.

A última partida dos Nuggets aconteceu no dia 11 de março, na derrota por 113 a 97 para o Dallas Mavericks.

Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz, foi o primeiro caso positivo de coronavírus na NBA. Também testaram positivo para a Covid-19 os atletas Donovan Mitchell, também do Jazz; Christian Wood, do Detroit Pistons, e quatro jogadores do Brookyn Nets, incluindo Kevin Durant.