NBA: enterrada de Burks para o Cavs lidera top-3 da rodada; veja

A rodada de segunda-feira (3) da NBA reservou lances bonitos que valem o destaque para os fãs de basquete. O top-3 a seguir inicia com uma enterrada de Larry Nance, do Cleveland Cavaliers, contra o Brooklin Nets; em segundo lugar, a assistência do sérvio Nikola Jokic para a cesta de Jamal Murray, do Denver Nuggets, na vitória do líder do Oeste por 106x103 diante do Toronto Raptors, líder do Leste; e o primeiro lugar vai também para um jogador do Cavs: a enterrada de Alec Burks que garantiu o triunfo por 99x97 a 3 segundos de zerar o cronômetro. Assista: