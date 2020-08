NBA retoma treinos e acerta detalhes para volta dos playoffs

A NBA comunicou nesta sexta-feira (28) que trabalha com a possibilidade de retomada dos playoffs neste fim de semana, ainda que a programação e os detalhes não tenham sido definidos. De qualquer forma, os treinamentos das 13 equipes envolvidas na pós-temporada estão sendo retomados.

Segundo a programação divulgada pela NBA, as atividades na "bolha" montada pela liga no complexo da Disney na Flórida foram iniciadas por Toronto Raptors e Miami Heat, a partir das 10h locais, se encerrando com Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Orlando Magic e Portland Trail Blazers, às 15h.

A liga está paralisada desde quarta-feira (26), quando os jogadores do Milwaukee Bucks boicotaram o duelo com o Orlando Magic. Na sequência, as outras duas partidas do dia também foram suspensas - Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers e HoustoN Rockets x Oklahoma City Thunder.

O boicote foi um protesto contra o racismo e a brutalidade da polícia, que baleou Jacob Blake, um homem negro, com sete disparos pelas costas, em Kenosha, no Wisconsin, no domingo. O ato dos jogadores da NBA foi seguido por outras ligas americanas, com a WNBA e a MLS.

Na última quinta-feira (27), quando outros três jogos da NBA também não foram realizados, uma reunião definiu que os playoffs terão prosseguimento, embora membros do Los Angeles Lakers e do Los Angeles Clippers tenham chegado a defender o fim do campeonato. Além disso, os atletas cobraram dos proprietários das equipes mais ações diretas e efetivas na luta por justiça social. Agora, então, com a volta dos treinos, tudo indica que os playoffs terão prosseguimento em breve.